Warner alla conquista dei mercati asiatici: è nata Whet Records

Mentre il K-pop viene usato come cavallo di Troia dalla Big Hit - ora HYBE - per sbarcare in pianta stabile, insieme a Universal , sui mercati occidentali, la dance viene individuata come ambasciatrice privilegiata da Warner per consolidare la propria presenza sui mercati asiatici: il gruppo guidato da Stephen Cooper ha infatti annunciato la nascita di Whet Records, nuova label dedicata alla dance esclusivamente dedicata allo scenario panasiatico. A capo della nuova entità è stato posto Zoe Yang, già organizzatore di grandi eventi dedicati all’elettronica e all’EDM nella regione come - tra gli altri - il distaccamento cinese dell’Ultima Music Festival.

Come prima artista presentata dal roster di Whet è stata scelta Lizzy Wang, la più popolare tra le Dj cinesi, unica artista con un passaporto rilasciato dal governo di Pechino a esibirsi all’Ultra Festival di Miami e a eventi di peso internazionale come il Gran Premio di Formula 1 di Singapore.

“Questa regione aveva bisogno di un'etichetta dedicata alla dance panasiatica e Whet è la piattaforma ideale”, ha commentato lei: “Non vedo l'ora di lavorare con il suo team e di condividere la mia musica con i fan”.

“Siamo orgogliosi di annunciare il contratto di Lizzy Wang per Whet Records”, le ha fatto eco Jonathan Serbin, CEO di Warner Music Greater China: “Crediamo che la sua energia e il suo entusiasmo sul palco, così come le sue capacità da produttrice, la rendano perfetta per la nostra nuova etichetta. Whet Records la aiuterà a espandere il suo seguito nel resto dell'Asia e oltre”.