Motörhead, un tour con l'ologramma di Lemmy? Parla Mikkey Dee

Se la tecnologia consentisse a Lemmy Kilmister di tornare "in vita" sotto forma di ologramma, come - tra gli altri - Ronnie James Dio, ai Motörhead piacerebbe l'idea di portarlo in tour? Alla domanda ha risposto il batterista Mikkey Dee, oggi membro permanente degli Scorpions ma per anni componente del gruppo capitanato dal compianto cantante britannico. Ospite del podcast RRBG, su YouTube, Dee non ha condiviso né rifiutato il progetto:

"L'operazione dividerebbe i fan. Alcuni penserebbero che è la cosa più ridicola mai fatta dai Motörhead e la vedrebbero solo come un tentativo di mungere una vacca morta. Altri apprezzerebbero la mossa perché vogliono vedere i Motörhead in azione di nuovo. Tanti giovani fan non hanno mai visto Lemmy sul palco. Ma adesso non posso dare una risposta certa su questo tema. Deve essere fatta nel momento giusto e con l'umore giusto".