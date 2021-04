Birdy, il ritorno dopo cinque anni: "Non riuscivo ad andare avanti: ho avuto un blocco"

Cinque anni. Un'infinità, nell'era dello streaming, dell'iperproduttività e dell'onnipresenza degli artisti sui social. Birdy rompe il lungo silenzio con "Young hearts": l'ideale successore di "Beautiful lies" del 2016 arriverà nei negozi e sulle piattaforme venerdì 30 aprile. La cantautrice britannica, salita alla ribalta da bimba prodigio nel 2011 a soli 15 anni con una cover di "Skinny love" di Bon Iver, ha presentato il disco che segna il suo ritorno sulle scene dopo la pausa questa sera con un concerto in streaming trasmesso dalla Wilton's Music Hall di Londra.



L'album, il quarto della carriera di Jennifer van den Bogaerde (questo il vero nome della cantautrice, che ha origini olandesi), è stato anticipato dai singoli "Surrender", "Loneliness" e "Deepest lonely".

Lo ha prodotto James Ford, già membro dei Simian Mobile Disco e dei Last Shadow Puppets, negli anni al fianco di - tra gli altri - Arctic Monkeys, Foals, Florence and the Machine, Haim, Gorillaz e Jessie Ware.



In un'intervista concessa all'"Evening Standard" Birdy, oggi 25enne, ha raccontato i motivi che l'hanno spinta, e in parte anche costretta, a prendersi una lunga pausa dopo l'album del 2016: "Questo disco parla della fine di una storia d'amore. Avevo bisogno di prendermi del tempo prima di scrivere le canzoni. All'inizio ho avuto un blocco creativo: non riuscivo ad andare avanti. Scrivere canzoni mi faceva paura".

"Young hearts" è pronto da più di un anno: Birdy ha finito di registrarlo prima dell'esplosione della pandemia da Covid-19, ma ha voluto aspettare il momento giusto per pubblicarlo. L'album uscirà in formato cd, musicassetta e vinile. Sul sito ufficiale della cantautrice è disponibile un'edizione limitata in vinile 140 grammi, realizzato con plastica riciclata.