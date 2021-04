Spietato e beffardo come solo lui sa essere, Liam Gallagher ha blastato i Greta Van Fleet sui social. L'ex cantante degli Oasis non si è tirato indietro quando un utente gli ha domandato su Twitter cosa ne pensasse della giovane rock band capitanata dai fratelli Kiszka, tanto amata quanto contestata dai puristi, prossima a tornare sulle scene discografiche con il nuovo album "The battle at garden's gate" a distanza di tre anni dall'esordio con "Anthem of the peaceful army".

"Sei entusiasta per il nuovo album dei Greta Van Fleet, che uscirà questo venerdì?", ha domandato un utente a Liam. E il più piccolo dei fratelli Gallagher ha risposto prendendo in giro il gruppo, tirando in ballo l'attivista svedese Greta Thunberg:

"È pazzesca. Amo quello che sta facendo sul cambiamento climatico".

Are you excited for Greta Van Fleet’s new album to come out on Friday — marisa 🕊 (@thebalanceright) April 11, 2021

La finta gaffe di Liam Gallagher ha strappato non pochi retweet e likes su Twitter.