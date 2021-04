Elton John si scaglia contro i 'leoni da tastiera'

Elton John ha criticato senza mezzi termini le persone che usano internet per diffondere odio, i cosidetti haters, dicendo che devono essere ritenuti responsabili di quanto pubblicano (anche se la maggior parte di questa gente pubblica in forma anonima) per avere reso il mondo un luogo "davvero diviso e davvero crudele".



Il musicista britannico lungo la sua carriera ha dovuto subire un gran numero di critiche e insulti ben comprende cosa accade, quindi sta affrontando e conducendo una battaglia contro questa gente che, al riparo dell'anonimato, pubblica ripetuti attacchi ad altre persone.





Parlando durante il suo programma 'Rocket Hour' su Apple Music 1, ha detto: "Abbiamo vissuto due o tre anni di divisione in tutto il mondo, specialmente in America, ma in tutto il mondo, durante il lockdown, abbiamo visto i social media essere usati per offese a sfondo razziale. Non solo per l'essere gay, ma anche per la razza. Le persone sono molto crudeli l'una con l'altra e lo sono perché si nascondono dietro i loro messaggi social o qualunque cosa facciano. Se dovessero scrivere il loro nome, non lo farebbero. Penso che sia semplicemente orribile che la gente possa scrivere cose anonime sui gay, su un opposto credo politico o religioso o semplicemente sulla razza".



Ha inoltre aggiunto: "Penso solo che in questo momento dobbiamo chiederci che non va bene che le persone possano pubblicare cose anonime online. Devono essere responsabili di ciò che dicono. Questo sta rendendo il mondo davvero diviso ed è davvero crudele. (...) La gente in America viene maltrattata perché asiatica a causa del Covid. E tutto dipende dai messaggi pieni di odio che le persone pubblicano sui loro social network. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo."



Parlando di musica, è da segnalare che all'inizio della settimana, Elton John ha collaborato con la 30enne cantautrice britannica, ma di origine giapponese, Rina Sawayama pubblicando una nuova versione della canzone "Chosen Family", inclusa nel suo album di debutto uscito nel 2020, "Sawayama" (leggi qui la recensione).