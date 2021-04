Led Zeppelin, esce 'Led Zeppelin: The Biography' di Bob Spitz

Il prossimo 9 novembre verrà pubblicato il nuovo libro biografico del giornalista Bob Spitz, 'Led Zeppelin: The Biography'. Nel volume, Spitz narra la storia della band formata da Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones dagli inizi alla fine degli anni Sessanta fino allo scioglimento con la morte di Bonham nel settembre 1980.

Una storia che racconta non solo la musica della band inglese. Nel libro si racconta anche di come gli anni Sessanta si sono trasformati nei Settanta, di come passarono dal suonare nei club agli stadi. Come riporta Blabbermouth, non tutte le leggende sono vere, ma nella biografia di Spitz, ciò che è vero è davvero sorprendente e talvolta inquietante.