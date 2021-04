Daniele Silvestri sarà con Bauli in Piazza a Roma: "Il lavoro è salute e dignità"

In una intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi del Corriere della Sera il cantautore romano Daniele Silvestri esprime tutto il proprio disappunto per la mancanza di riguardo avuto dal governo da un anno a questa parte nei confronti dei lavoratori del mondo dello spettacolo, "Non si può stare zitti e buoni in attesa. Vero che la salute viene prima di tutto, ma dopo un anno il confine diventa più confuso: in queste condizioni il lavoro è salute e dignità".

Annuncia altresì la sua presenza alla manifestazione nazionale del settore dello spettacolo e degli eventi indetta da Bauli in Piazza a Roma in Piazza del Popolo per le ore 17.00 del prossimo sabato 17 aprile dove verranno schierati 1.000 bauli ai piedi del Pincio.

Silvestri ha inoltre commentato le dichiarazioni del ministro della cultura Dario Franceschini che chiede ci sia una parità di diritti tra il mondo dello sport e quello dello spettacolo: "Dimostra di esserci e di voler cogliere la palla al balzo. Però sa anche che Bauli in Piazza ha messo sul tavolo proposte concrete sia per i protocolli di ripartenza che per le misure emergenziali".

Le ultime notizie riportano che i concerti all'aperto della prossima estate potranno avere una capienza massima di 1.000 persone, questo il punto di vista del musicista romano al riguardo: "Non faccio disquisizione sui numeri anche se la differenza con quelli dello stadio (per i prossimi campionati europei di calcio allo stadio Olimpico di Roma è stata annunciata una capienza massima del 25% dell'impianto, vale a dire 15/20.000 persone, ndr) balza all’occhio. Però troverei più logico ragionare non su un tetto valido per tutti gli spazi, ma con percentuali sulla capienza normale".

Daniele Silvestri torna poi a ricordare l'estate 2020 quando ebbe modo di esibirsi ove fosse possibile e racconta cosa accadde, "Senza dare addosso a chi non l’ha fatto, sono orgoglioso di aver seguito l’idea di un promoter come Barbaro, una scelta politica che ha permesso a molte persone di lavorare.

Quello che mi fa rodere è che si è dimostrato con i numeri che la scorsa estate in tutti i concerti c’è stato un solo caso di contagio su 350.000 spettatori. In base a quell’esperienza si sarebbe dovuto lavorare per fare eventi al chiuso in autunno". Per la prossima estate, infine, dice che senza dubbio si esibirà in concerto senza dimenticare gli impegni con lo studio di registrazione, il Terminal 2 Studio: "Divisa tra l’avventura del nuovo studio creato con la Magical Mystery Band (gruppo che ha accompagnato Max Gazzé al recente festival di Sanremo, ndr) e qualche concerto in location particolari".