Morgan, all’asta come NFT il manoscritto di ‘Altrove’

Morgan torna a fare notizia per una nuova operazione basata sulla tecnologia blockchain: il cantante e polistrumentista lombardo, che già lo scorso 28 marzo aveva messo all’incanto come NFT il brano “Premessa della premessa”, ha attivato una nuova asta per trasferire la piena proprietà del manoscritto di “Altrove”, brano in origine pubblicato nell’album del 2003 “Canzoni dell’appartamento”, come non-fungible token.

L’operazione si concluderà alle ore 11,30 del prossimo 21 aprile sulla piattaforma Opensea - raggiungibile attraverso la pagina attivata ad hoc Incryptomorgan.com, e rappresenta solo una delle tante iniziative che il già leader dei Bluvertigo attiverà in collaborazione con l’esperto di crowdfunding e blockchain Alessandro Brunello.

“La cosa incredibile è che chi compra un'opera musicale in realtà sta comprando il destino del suo idolo, non sta comprando una canzone bensì le sorti di quella musica, di quella pittura, scultura e più in generale di quella forma d'arte che viene per sempre certificata in modo inequivocabile nella sua originalità, unicità e titolarità”, ha dichiarato al proposito l’artista: “Per chi diviene il proprietario dell'NFT, nel caso di un brano, possono aprirsi molteplici scenari per lo più sperimentali e pionieristici. L'acquirente potrebbe ad esempio collaborare con un’etichetta (possibilmente indipendente) nel processo di diffusione e di fatto le etichette indipendenti si troverebbero a diventare i consulenti di questi grandi acquirenti in merito ai diritti delle canzoni, della musica, diventando quindi il braccio del grande mecenate che fatta la ‘committenza’ necessita di collaborazioni appunto per il processo di distribuzione. Ma questa è solo una delle possibilità che si aprono, sarà nella collaborazione e nell'intelligenza condivisa il futuro di questa tecnologia, certo è che si tratta di una rivoluzione per tutto il settore musicale foriera di nuovi e più vasti orizzonti per gli artisti”.

La base d’asta del manoscritto parte dal 0,5 Ether, pari a 1.237 dollari.