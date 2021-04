In arrivo un nuovo album di Kendrick Lamar?

Le voci sull'uscita più o meno imminente di un nuovo album di Kendrick Lamar - per il rapper di Compton sarebbe il quinto - si susseguono. Ultimo a parlare in questo senso è ora uno degli storici collaboratori di Lamar, l'ingegnere del mixaggio Derek 'MixedByAli' Ali, che, in una intervista, ha lasciato intendere che il nuovo disco potrebbe essere pubblicato nel corso del 2021.



Già lo scorso mese di gennaio il presidente della etichetta discografica del 33enne musicista statunitense, la Top Dawg Entertainment, aveva ipotizzato una sua nuova uscita, assente dalla discografia esattamente da quattro anni, l'ultimo album, "Damn.

" (.leggi qui la recensione), venne pubblicato infatti nell'aprile 2017.



Intervistato da Complex News, MixedByAli, che ha lavorato su tutti gli album in studio di Lamar, ha spiegato la modalità di lavoro di Kendrick: "Dico che per ogni album che ha pubblicato da "Good Kid, MAAD City" (il primo disco pubblicato dal rapper nel 2012, leggi qui la recensione) è arrivato con delle sensazioni diverse, quindi non vedo l'ora che Kendrick esprima se stesso nel suo modo più creativo, con la più alta creatività. Come funziona, non l'ho mai visto prima. Il processo di registrazione, il processo mentale per mettere insieme un album e metterlo in sequenza. Queste sono le cose che mantengono grandi ragazzi come me. Guardando la sua etica del lavoro... Ti aspetteresti che qualcuno come lui se ne stesse seduto a casa: noooo, arriva sempre puntuale in orario".



Gli è stato quindi chiesto se ci si può attendere un nuovo album di Lamar per il 2021, Ali, piuttosto evasivo, ha risposto: "Potrebbe, potrebbe: non si sa mai".



Lo scorso ottobre Kendrick Lamar durante un'intervista spiegò il motivo per cui i suoi album sono differenti: "Passo tutto l'anno a pensare a come eseguirò un nuovo suono, non posso fare la stessa cosa più e più volte. Ho bisogno di qualcosa che mi entusiasmi. A volte ti senti frustrato perché desideri qualcosa di nuovo."