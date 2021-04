Triller, acquisizioni a raffica: dopo Verzuz comprate anche Amplify e FITE

E’ una primavera calda quella del 2021, per Triller: la società californiana considerata principale concorrente di TikTok negli USA nell’ultimo mese e mezzo si è dedicata alla shopping selvaggio, acquisendo la piattaforma di social engagement Amplify.ai, la piattaforma per eventi in streaming FITE e Verzuz, il format ideato da Swizz Beatz e Timbaland che dalla musica ha recentemente allargato i propri orizzonti anche al fitness.

Particolarmente interessante, ai fini degli equilibri interni all’azienda, è l’operazione su Amplify.ai: oltre ad aver rilevato la società, Triller ha nominato il già fondatore e ceo della piattaforma Mahi de Silva come proprio amministratore delegato, carica in precedenza ricoperta da Mike Lu, spostato nel ruolo di presidente di TrillerNet, società madre di Triller.

“Il team di Triller ha costruito qualcosa di straordinario, e sono entusiasta di assumere il ruolo di CEO e unirmi a un team straordinariamente talentuoso che sta ridefinendo il futuro dei contenuti, dei creator e delle attività commerciali”, ha fatto sapere de Silva: “Triller ha fornito agli influencer di tutto il mondo capacità uniche per raggiungere e coinvolgere milioni di utenti in a livello globale, offrendo al contempo modi innovativi per i brand partner di unirsi a questo ecosistema vivo e fiorente. Il meglio deve ancora venire”.

“Non potremmo chiedere di meglio, come ceo, di Mahi de Silva”, ha commentato il presidente esecutivo di TrillerNet Bobby Sarnevesht: “E’ una delle menti più brillanti nel mondo degli affari e la sua visione e la sua leadership saranno risorse inestimabili per Triller in questo periodo di grande crescita. Non potrebbe esserci una persona migliore di lui per questo ruolo”.