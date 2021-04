Cataloghi musicali e diritti: Reservoir pronta alla quotazione

E' arrivato nella notte l'annuncio ufficiale della imminente quotazione al Nasdaq di Reservoir, che finirà sul listino attraverso un'operazione di fusione condotta mediante una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) con la Roth CH Acquisition Co. II; la nuova entità, Reservoir Media Inc, che sarà identificata con il simbolo RSVR in borsa, diventerà pubblica nel terzo trimestre del 2021 e continuerà ad essere guidata dal fondatore e CEO dell'attuale Reservoir, Golnar Khosrowshahi.

Nel comunicato ufficiale si legge:

"Reservoir Media sarà la prima società musicale indipendente a quotarsi negli Stati Uniti e anche la prima società a fondazione e guida femminile quotata negli Stati Uniti".

Reservoir, fondata nel 2007, ha investito circa 100 milioni di dollari per firmare direttamente talenti e oltre 400 in acquisizioni di cataloghi. Con un'enterprise value combinato di $ 788 milioni, il conferimento del 100% delle azioni da parte degli attuali soci di Reservoir e una base di azioni comuni pre-quotazione di $ 150 milioni (le azioni sono state valutate 10 dollari l'una), i proventi della quotazione dovrebbero portare nelle casse della newco 246 milioni di dollari.

Reservoir conta oggi su un catalogo di oltre 130.000 copyrights e di 26.000 registrazioni originali e, nel ribadire che la strategia di acquisizione "disciplinata" della società è destinata a restare immutata, l'amministratrice delegata Golnar Khosrowshahi ha ulteriormente commentato:

"Dal primo giorno la nostra misssione è sempre stata quella di essere la migliore compagnia musicale indipendente dell'industria. Oggi abbiamo fatto un passo importante nell'evoluzione di Reservoir per concretizzare appieno quella visione attraverso la partnership con Roth CH II. La nostra dedizione agli autori ed agli artisti e alla loro musica è al centro di tutto ciò che facciamo, e questo percorso di crescita rafforza la nostra promessa di servire i nostri clienti, incrementare il valore e costruire un catalogo di qualità. Sono immensamente orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insieme al Presidente e COO Rell Lafargue, e della nostra incredibile squadra, le cui eccellenti competenze, l'alto livello delle relazioni con la clientela e l'eccezionale curriculum sono impareggiabili".