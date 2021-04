Black Sabbath: in arrivo la ristampa di ‘Sabotage’ con tracce live inedite del 1975

Dopo la pubblicazione delle ristampe dei primi due album realizzati dai Black Sabbath con il cantante Ronnie James Dio, “Heaven and hell” e “Mob rules”, è stata annunciata l’uscita della versione super deluxe del sesto album in studio della band britannica, “Sabotage” del 1975, registrato da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

Il disco tornerà nei negozi sotto forma di box set il prossimo 11 giugno e conterrà una nuova versione rimasterizzata di “Sabotage”, oltre a sedici tracce live - di cui tredici finora inedite - registrate durante il tour nordamericano del 1975.

La ristampa dell’album di prossima pubblicazione sarà disponibile nei formati 4CD e 4LP da 180g - oltre che sulle principali piattaforme digitali - ed entrambi i formati includeranno la versione “single edit” di “Am I going insane (Radio)” e “Hole in the sky”, che sarà accompagnata dalla replica dell'artwork dell'edizione giapponese.

La nuova versione super deluxe di “Sabotage”, anticipata dal remaster della versione "Radio" di "Am I going insane” - disponibile all’ascolto nel video riportato più avanti -, sarà pubblicata insieme a un booklet contenente note di copertina esclusive, la storia del disco ripercorsa attraverso interviste e citazioni dei membri della band, foto inedite e rassegna dell'epoca oltre che a una replica del concert book del 1975 al Madison Square Garden e un poster.

Ecco la tracklist della versione super deluxe di “Sabotage”:

Formato CD

Disc One: Original Album Remastered

1. Hole In The Sky

2. Don’t Start (Too Late)

3. Symptom Of The Universe

4. Megalomania

5. Thrill Of It All

6. Supertzar

7. Am I Going Insane (Radio)

8. The Writ

Disc Two: North American Tour Live ’75

1. Supertzar/Killing Yourself To Live *

2. Hole In The Sky

3. Snowblind *

4. Symptom Of The Universe

5. War Pigs *

6. Megalomania

7. Sabbra Cadabra *

8. Jam 1 including guitar solo *

9. Jam 2 including drum solo *

10. Supernaut *

11. “Iron Man” *

Disc Three: North American Tour Live ’75

1. Guitar Solo including excerpts of "Orchid" and "Rock ’n’ Roll Doctor" *

2. Black Sabbath *

3. Spiral Architect *

4. Embryo/Children Of The Grave *

5. Paranoid *

Disc Four

1. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

2. Hole In The Sky

Formato LP

LP One: Original Album Remastered

Side One

1. Hole In The Sky

2. Don’t Start (Too Late)

3. Symptom Of The Universe

4. Megalomania

Side Two

1. Thrill Of It All

2. Supertzar

3. Am I Going Insane (Radio)

4. The Writ

LP Two: North American Tour Live ’75

Side Three

1. Supertzar/Killing Yourself To Live *

2. Hole In The Sky

3. Snowblind *

Side Four

1. Symptom Of The Universe

2. War Pigs *

LP Three: North American Tour Live ’75

Side Five

1. Megalomania *

2. Sabbra Cadabra *

Side Six

1. Jam 1 including guitar solo *

2. Jam 2 including drum solo *

3. Supernaut

LP Four: North American Tour Live ’75

Side Seven

1. Iron Man *

2. Guitar Solo including excerpts of "Orchid" and "Rock ’n’ Roll Doctor" *

3. Black Sabbath *

Side Eight

1. Spiral Architect *

2. Embryo/Children Of The Grave *

3. Paranoid *

7” Single

1. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

2. Hole In The Sky

* previously unreleased