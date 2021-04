Musica dal vivo e riaperture, Mogol (SIAE): ‘Se si apre il calcio si aprano anche i concerti’

Il presidente di SIAE Giulio Rapetti Mogol è intervenuto nel dibattito che nella giornata di oggi, mercoledì 14 aprile, si è aperto circa una possibile riapertura a due velocità del mondo dello sport e di quello della musica dal vivo.

“Sono completamente d’accordo con quanto dichiarato dal Ministro Dario Franceschini in merito alla eventuale autorizzazione alla presenza del pubblico negli eventi sportivi”, ha fatto sapere il presidente di SIAE in una nota: “Se si apre al mondo dello sport si deve aprire, negli stadi o in spazi analoghi, anche agli eventi culturali e spettacolistici, chiaramente sempre nel rispetto delle stesse modalità di sicurezza adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus”.

