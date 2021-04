David Bowie: esce un cofanetto con inediti dell’era di ‘The man who sold the world’

Dopo la pubblicazione della ristampa dell'album del 1970 di David Bowie, “The man who sold the world”, uscita lo scorso novembre con il titolo originale “Metrobolist” per i cinquant’anni dall’uscita del disco, la Parlophone Records ha annunciato l’arrivo sui mercati di un'ampia versione di accompagnamento con inediti di quell’epoca.

Intitolato “The width of a circle”, come la prima traccia della terza prova sulla lunga distanza del musicista inglese scomparso il 10 gennaio 2016, il cofanetto di due dischi sarà pubblicato il prossimo 28 maggio. La pubblicazione includerà singoli non contenuti nell’album, la sessione BBC In Concert, musiche di “The looking glass murders”, adattamento televisivo di “Pierrot in Turquoise”, e altri remix che Tony Visconti - produttore originale di “The man who sold the world” che, tra le altre cose, ha remixato la ristampa del disco - ha portato a termine riprendendo in mano le registrazioni del 1970 di Bowie e rivelando i passi musicali verso “Hunky Dory”, quarto lavoro discografico dell’artista britannico. Sempre il 28 maggio, inoltre, sarà pubblicato il picture disc di “The man who sold the world”.

Ecco la tracklist e la copertina di “The width of a circle”:

CD 1:

THE SUNDAY SHOW INTRODUCED BY JOHN PEEL

Registrata il 5 febbraio 1970 e trasmessa l’8 febbraio 1970

1. Amsterdam *

2. God Knows I’m Good *

3. Buzz The Fuzz

4. Karma Man

5. London Bye, Ta-Ta

6. An Occasional Dream

7. The Width Of A Circle*

8. Janine

9. Wild Eyed Boy From Freecloud

10.

Unwashed And Somewhat Slightly Dazed*.

11. Fill Your Heart

12. The Prettiest Star

13. Cygnet Committee*

14. Memory Of A Free Festival*

Performed by David Bowie and The Tony Visconti Trio (a.k.a. The Hype)



CD 2:

THE LOOKING GLASS MURDERS AKA PIERROT IN TURQUOISE:

1. When I Live My Dream

2. Columbine

3. The Mirror

4. Threepenny Pierrot

5. When I Live My Dream (Reprise)



SINGLES

1. The Prettiest Star (Alternative Mix)

Mix del singolo pubblicato il 6 marzo 1970 su etichetta Mercury Records MF 1135. È il mix alternativo ed inedito creato per la promozione nel mercato americano.

2. London Bye, Ta-Ta*

Originariamente registrata e rifiutata come singolo in seguito a ‘Space Oddity'. Questo mix mono è stato alla fine pubblicato nel cofanetto Sound & Vision nel 1989.

3. London Bye, Ta-Ta (1970 Stereo Mix)*

Il mix stereo della traccia sopra è rimasto inedito fino alla ristampa riformattata del cofanetto Sound & Vision del 2003, sostituendo il mix mono.

4. Memory Of A Free Festival (Single Version Part 1)*

5. Memory Of A Free Festival (Single Version Part 2)*

La versione elettrica nuovamente registrata della traccia in chiusura dell’album David Bowie (aka Space Oddity) pubblicata come singolo su Mercordy Records 6052026 il 26 giugno 1970.

6. Holy Holy*

Questo singolo si trovava nel retro della versione ‘Black Country Rock’ di The Man Who Sold The World, fu pubblicato su etichetta Mercury Records 6052049 il 15 gennaio 1971.

SOUNDS OF THE 70’S: ANDY FERRIS SHOW

Registrati il 25 marzo 1970 e trasmessi il 6 aprile 1970.

1. Waiting For The Man

2. The Width Of A Circle

3. The Wild Eyed Boy From Freecloud*

4. The Supermen (Bowie At The Beeb vinyl only)*

Performed by David Bowie and The Hype



2020 MIXES

1. The Prettiest Star (2020 Mix)

2.

London Bye, Ta-Ta (2020 Mix).

3. Memory Of A Free Festival (Single Version - 2020 Mix)

4. All The Madmen (Single Edit 2020 Mix)

5. Holy Holy (2020 Mix)



(*precedentemente inedita)



THE WIDTH OF A CIRCLE 10” SINGLE & 96/24 digital E.P.

Disponibile solo nello store ufficiale di David Bowie.

Side 1

1. The Prettiest Star (2020 Mix)

2. London Bye, Ta-Ta (2020 Mix)



Side 2

1. Memory Of A Free Festival (2020 Mix)

2. Holy Holy (2020 Mix)