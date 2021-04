Musica dal vivo e riaperture, Cerruti (AFI): ‘Gli Europei si, i concerti no. Che differenza c’è?’

E’ intervenuto anche il presidente di AFI Sergio Cerruti sulla polemica riguardante le possibili “aperture differenziate” tra gli stadi per i prossimi europei di calcio e i grandi spazi all’aperto per i concerti estivi. “Quello dei concerti è un settore che ha subito perdite senza precedenti e che hanno raggiunto anche l’80 e il 90% rispetto al 2019. Agli italiani mancano i concerti dal vivo. Dati alla mano, solo il 19% dei giovani adulti è davvero pronto a sostituirli con i live streaming”, ha osservato Cerruti, citando la ricerca condotta da GFK “Gli italiani e la musica: analisi della relazione e della fruizione”: “E’ evidente a tutti, dopo più di un anno, che non si possa più vivere senza concerti, teatro, cinema, senza cultura. Che differenza c’è tra un tifoso e un fan? Può davvero la tradizione calcistica superare il valore della cultura? Siamo davvero un Paese fondato sul pallone? Io credo che siamo quanto meno tutti e due. Il settore della musica continua a pagare uno scotto legato alla percezione nazionale. Riaprire gli stadi per il calcio equivale a riaprire gli stadi anche per i concerti. Altrimenti la soluzione è quella di far scendere in campo la nazionale cantanti che mentre gioca canta”.

“C’è voglia di ripartire, ma per farlo abbiamo bisogno di supporto concreto, di ascolto, di proposte fattibili e soprattutto eque”, ha concluso Cerruti: “Alla musica deve essere riconosciuta la stessa dignità di ogni altro settore produttivo. Credo che sia l’ora di superare, precocemente preconcetti e stereotipi che ci legano a un passato con il quale non possiamo costruire il nostro futuro”.

