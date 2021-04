Musica dal vivo e riaperture, Franceschini: no a distinzioni tra sport e concerti

Con una nota ufficiale diffusa nella mattinata di oggi il titolare del Ministero della Cultura Dario Franceschini ha sottolineato come le regole applicate riguardo la presenza del pubblico in occasione di grandi eventi sportivi non dovranno essere differenti da quelle che saranno applicate per i concerti.

“In relazione alle notizie di stampa apparse stamattina riguardo ad una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il Ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi”, si legge nel comunicato diramato dal MiC.

Sul tema è intervenuto, nelle scorso ore, il ceo di FIMI Enzo Mazza: “E’ evidente che siamo di fronte ad una farsa”, aveva sottolineato il numero uno della Federazione Industria Musicale Italiana, “Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasione degli europei di calcio?”.

“Penso che artisti e addetti ai lavori non debbano accettare una discriminazione di tale portata”, aveva concluso Mazza: “Deve essere immediatamente aperto un tavolo di confronto per ottenere quanto meno un trattamento equivalente. Se è possibile accedere in uno stadio con 16 mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concerto. E’ una questione di principio, il mondo della cultura non può essere trattato in questo modo”.