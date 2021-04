Lady Gaga, dopo otto anni torna in classifica "Artpop"

"Artpop" rivive per la seconda volta. L'album di Lady Gaga torna infatti in classifica su iTunes grazie ai fan, i Little Mosters. Il disco è il terzo della popstar ed è stato pubblicato nel 2013. Bene. I sostenitori della cantante adesso hanno promosso una petizione per avere "Artpop II" e hanno riacquistato e riascoltato il primo volume.

Lady Gaga ha subito ringraziato su Twitter: "La petizione per un volume II mi ha riscaldato il cuore. Fare quell’album è stato come essere sottoposta a un intervento al cuore, ero disperata, soffrivo, provavo dolore e ho riversato le mie emozioni in una musica elettronica più forte di qualunque droga. Dopo aver pubblicato quell’album sono crollata. Grazie per avere celebrato una cosa che un tempo evocava solo distruzione. Abbiamo sempre creduto che fosse in anticipo sui tempi. A distanza di anni si scopre che a volte gli artisti hanno ragione. E anche i Little Monsters. Paws up!".

Le richieste dei fan sono state sostenute da uno dei produttori del disco, Dj White: "Fare 'Artpop' è stato particolarmente difficile, come fare paracadutismo ed essere in una condizione di costante caduta libera. E poi schiantarsi al suolo dopo che il paracadute non si è aperto, e doverlo rifare più e più volte. Immaginate poi che ci siano persone che ti rubano il portafogli ogni volta che cadi".