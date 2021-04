The Pact, parla Alfredo Gramitto Ricci (Edizioni Curci): ‘Serve un fronte comune, gli autori siano consci della propria centralità’

“Mi stupisce che il problema sia emerso solo adesso, perché stiamo parlando di una prassi di malcostume in vigore da anni”: Alfredo Gramitto Ricci, ceo di Edizioni Curci, la storica società di edizioni attiva dal 1860 che vanta nel proprio roster autori come Pacifico, Niccolò Agliardi, Saverio Grandi, Bungaro e molti altri, fa fatica a comprendere come il problema sollevato da The Pact - ovvero la pratica di domandare quote di diritti d’autore da parte di interpreti, per lo più celebri, che non contribuiscono attivamente alla stesura dei brani che cantano - sia emerso solo in questi giorni. Perché, racconta lui, il fenomeno - in Italia - ha radici profonde e consolidate.

“I contratti di esclusiva che legavano autori a editori fino ai primi anni Ottanta erano rarissimi, ma capitava molto spesso che gli autori fossero legati a un particolare editore da legami di amicizia e fiducia”, spiega Gramitto Ricci: “A partire dagli anni Settanta gli editori erano molto attivi sul versante televisivo, e poteva capitare che - girando per case discografiche - si incrociassero autori e interpreti appartenenti ad altre scuderie. Nacquero così i primi contratti di coedizione e di collaborazione editoriale, che di per sé, in origine, erano una cosa buona, perché diverse entità contribuivano alla promozione - e di conseguenza al successo - di un unico brano. Purtroppo, nel tempo, questa dinamica si è evoluta in modo distorto. All’inizio gli interpreti hanno iniziato a rivendicare il fatto di metterci la faccia. Che è vero, attenzione, a patto però che ci sia una base di buona fede. Poi il fenomeno è diventato prassi e ha iniziato ad assumere contorni diversi, diventando, da una buona azione di collaborazione tra editori, un malcostume fuorviante”.

Questi i pregressi. Venendo alla situazione attuale, per Gramitto Ricci “l’unica soluzione è che si crei un fronte comune forte, e la prima mossa deve essere fatta per forza di cose dagli autori. Sono loro a dover essere coscienti della centralità del proprio ruolo. Sono insostituibili, e dovrebbero essere gli interpreti a - per così dire - temerli, e non viceversa. Purtroppo, però, è anche vero che sono i primi a cedere, anche se individuare in questi cedimenti la causa del fenomeno sarebbe ribaltare il problema in modo estremamente sbagliato”.

“Non basta creare un fronte comune: occorre anche mantenerlo”, prosegue l’editore: “Il raggruppamento in sé non porta niente a nessuno. Capisco gli autori che temono di uscire allo scoperto: una singola denuncia è una goccia nel mare, e porta delle conseguenze. Con un fronte comune solido è diverso. Credo che negli Stati Uniti, dopo quello che sta succedendo, molti interpreti staranno più attenti al modo di approcciare gli autori, in futuro”.

“Dovrebbero essere gli autori più illustri a compattare le fila, naturalmente coadiuvati dagli editori”, spiega Gramitto Ricci: “Lo slogan potrebbe essere: noi diciamo no. Perché voi ci metterete anche la faccia, ma noi ci mettiamo la penna. Senza coesione, però, tutto diventa inutile. Anzi, essere intransigenti potrebbe addirittura diventare pericoloso, specie per gli autori minori o più giovani, che si troverebbero - loro malgrado - a pagare le scelte dei loro editori e dei loro colleghi più noti”.

Ci sono delle responsabilità da rintracciare, oltre a quelle degli interpreti disonesti, in questa situazione? “La discografia, nella diffusione di questa pratica, non ha responsabilità”, chiarisce Gramitto Ricci, “Perché il più delle volte prende quello che le arriva senza nemmeno porsi il problema su autori ed editori: purtroppo discografia ed editoria sono due mondi paralleli che corrono fianco a fianco senza incontrarsi mai, o quasi”.

E gli interpreti? Negli USA il cantante degli X Ambassadors, Sam Harris, si è cosparso il capo di cenere, rivelando di essere stato, in passato, parte attiva di questo malcostume. Può essere, come emerso da quando The Pact è arrivato in Italia, che ci siano voci coinvolte in questa pratica in modo inconsapevole, magari per colpa di management troppo aggressivi? “Alla rappresentazione dell’interprete accreditato come autore a sua insaputa faccio molta fatica a credere”, dice: “I management lavorano su mandato dell’artista, mi pare impossibile che vengano prese certe libertà senza un avallo a monte. Il fatto è che l’intero sistema deve essere rivisto sulla sua base più normale, che è quella dell’onestà. Così com’è il sistema è malato, eppure tanti ne traggono vantaggio. Se l’idea di fare fronte comune dovesse trovare riscontro, sicuramente mi troverete in prima linea”.