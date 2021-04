Radio Lausberg, esce un nuovo brano con Erriquez

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Radio Lausberg, la band lucana che da anni collaborava con Erriquez della Bandabardò. Poco prima della sua triste scomparsa il frontman della band toscana aveva ultimato la produzione del prossimo album del gruppo capitanato da Giuseppe Oliveto. Il loro è un sodalizio artistico durava da anni ma interrotto bruscamente. A due mesi dalla scomparsa di Enrico "Erriquez" Greppi esce "Ci hanno rotto il Karma". Il brano rientra nel secondo album del gruppo “Maschere Umane” di prossima pubblicazione.

Di seguito il pensiero di Giuseppe Oliveto sul rapporto con Erriquez: "Enrico è stato un vero Maestro, un amico sincero, un riferimento straordinario. Colui che ha saputo tirar fuori da me forze che sentivo di avere ma che non riuscivo ad esprimere. Erriquez è stato la chiave di lettura dei miei sogni di musica, il seguito delle mie buone intenzioni, il modellatore delle mille idee, il moderatore dei miei incalzanti desideri di note. Dei suoi insegnamenti porterò con me la sua voglia di libertà, l'umiltà, il suo costante “ce la puoi fare”, il rispetto per il lavoro tenace che porta sempre ad un risultato sudato e meritato, la passione di migliorarsi, la gioia di sorridere, sempre".