Live Nation e Veeps, parte la corsa all’adeguamento delle venue per il live stream

Il buon ritmo della campagna vaccinale statunitense che sta già portando alle prime riaperture nel settore dei concerti non sta rallentando il processo di ammodernamento delle strutture che ospitano spettacoli di musica dal vivo in vista di un futuro - e, secondo recenti indicazioni, prospero - mercato del live streaming: Live Nation, che lo scorso gennaio è diventata azionista di maggioranza della società fondata dai fratelli Joel e Benji Madden specializzata in produzione di concerti virtuali, Veeps, ha avviato una massiccia campagna di adeguamento tecnologico di una selezione di prestigiose venue sparse ai quattro angoli degli Stati Uniti.

Locali come il Fillmore di San Francisco e le House of Blues di Chicago e New Orleans, e arene come la californiana Shoreline Amphitheatre saranno dotate delle infrastrutture tecnologiche per trasmettere in diretta Web concerti ed eventi: a fare da pilota sarà il Wiltern di Los Angeles, che a partire dal prossimo 7 maggio renderà disponibile in streaming i propri eventi con una vera e propria rassegna digitale battezzata - appunto - "From the Wiltern".

“Artisti e fan non vedono l’ora di tornare ai concerti, e le dirette continueranno a offrire loro opportunità di connettersi come mai, in passato, era successo”, ha osservato il presidente e ceo di Live Nation Michael Rapino: “Veeps è il modo migliore per farlo, con Benji e Joel che attingono alla propria esperienza di artisti per aiutare altri artisti a prosperare: non vediamo l'ora di dare vita a questa idea innovativa in questi luoghi iconici”.

“Tra gli artisti, si dice spesso che l'unico lato della nostra carriera che ci appartiene veramente sia l’attività dal vivo”, gli ha fatto eco Joel Madden: “Aiutare a rendere i concerti subito disponibili in un modo completamente nuovo è una grande vittoria per la nostra comunità, e noi non potremmo essere più felici. Queste sono le cose che dimostrano come una la nostra alleanza con Live Nation possa fare davvero la differenza per gli artisti”.