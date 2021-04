Marketing dei cataloghi musicali, arriva anche Cooking Vinyl

Non si contano praticamente più i nuovi player determinati a farsi largo sul competitivo panorama del publishing internazionale: dopo l’annuncio, risalente a soli pochi giorni fa, di CTM Outlander e della nuova entità nata dal sodalizio tra BMG e KKR, nell’agone del marketing dei cataloghi musicali è scesa anche l’etichetta indipendente inglese Cooking Vinyl. La società fondata da Martin Goldschmidt e Pete Lawrence ha infatti aperto una nuova divisione dedicata alle attività editoriali con “un’aggressiva politica di acquisizioni per rafforzare” il proprio roster. A capo del nuovo ramo d’azienda è stato posto Steve Bunyan, veterano del publishing in passato al lavoro con - tra gli altri - Madness, Slade, Fatboy Slim, Kinks, Black Sabbath, Supergrass e Kylie Minogue.

“Lavorare per gli artisti e la musica che amiamo, facendo progredire le loro carriere, è ciò che ci fa alzare dal letto la mattina”, ha commentato Goldschmidt: “La nomina di un professionista del calibro e della reputazione di Steve Bunyan ci consente di migliorare il nostro servizio agli artisti e di cercare di acquisire nuovi cataloghi di registrazioni. La nostra esperienza, le dimensioni, la flessibilità e il sostegno finanziario ci consentono di offrire un'alternativa su misura interessante alle società più grandi che attualmente stanno recuperando i diritti”.

“Cooking Vinyl è nella posizione ideale per offrire un servizio unico agli artisti, in cui una nuova pubblicazione viene inizialmente lavorata dal team frontline e in un secondo momento dalla divisione editoriale, per continuare la promozione presso retailer, consumatori e media per stimolare le vendite a lungo termine”, ha osservato Bunyan: “Troppe etichette si concentrano solo sulla posizione iniziale in classifica della prima settimana che, per quanto importante, non rende giustizia ai molti mesi di lavoro necessari per realizzare un nuovo disco”.