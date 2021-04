USA, Spotify ‘sale’ in auto con Car Thing

Si chiama Car Thing il dispositivo lanciato da Spotify sul mercato americano che permetterà di fruire il servizio di streaming musicale anche in auto: il device è in vendita al prezzo di 80 dollari, e permette - per mezzo di un controllo vocale o di un touch screen da quattro pollici - di selezionare brani, album o playlist e di ascoltarli sull’impianto stereo del veicolo, al quale può essere connesso - attraverso uno smartphone - via USB, Bluetooth o ingresso AUX. Car Thing funziona esclusivamente con le sottoscrizioni Premium - a pagamento - al servizio: una volta collegato all'accendisigari dell’auto, il dispositivo deve essere connesso via Bluetooth al proprio cellulare per avere accesso alla rete dati, che a sua volta del essere collegato all’impianto dell’auto.

Il dispositivo è compatibile con Android e iOs e con i sistemi Android Auto e Apple Carplay.