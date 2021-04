Concerti, Iron Maiden: rinviata al 2022 la data al Bologna Sonic Park 2021

Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto gli Iron Maiden a rimandare ulteriormente l’appuntamento con i fan italiani in origine programmato per il 20 luglio dello scorso anno al Bologna Sonic Park poi rinviato al prossimo 24 giugno: come spiegato oggi, martedì 13 aprile, dagli organizzatori del festival, l’evento è stato posticipato al 7 luglio del 2022.

“Il posticipo del Legacy Of The Beast Tour significa che Iron Maiden potranno tornare finalmente sui palchi di tutta Europa come da piani del 2020”, hanno fatto sapere Bruce Dickinson e soci attraverso i propri canali social: “Stiamo lavorando ancora su alcuni show, vi terremo aggiornati”.

“Naturalmente la band è molto delusa per una seconda estate senza concerti, soprattutto perché questo Legacy Tour è davvero speciale”, ha fatto sapere il manager del gruppo Rod Smallwood: “E tutto ciò è difficile da sopportare. Gli Iron Maiden inviano i loro migliori auguri a tutti i fan. Purtroppo al momento non ci sono molte altre alternative. Faremo del nostro meglio e per il prossimo anno prepareremo uno show spettacolare, ve lo promettiamo”.

Lo show, come già annunciato, sarà aperto dagli Airbourne e dai Lord Of The Lost: i biglietti già emessi saranno considerati validi per la nuova data del 2022.