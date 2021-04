Il Volo, il 5 giugno all’Arena un concerto evento per Ennio Morricone

Spetterà al trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble il compito di inaugurare la stagione estiva 2021 dell’Arena di Verona, che già lo scorso 6 aprile ha confermato gli appuntamenti “in presenza” - seppure con modalità che assicurino le dovute misure di distanziamento sociale - di, tra gli altri, Emma Marrone, Francesco Gabbani e Benji & Fede: Il Volo sarà di scena il prossimo 5 giugno sul palco della storica venue scaligera per “Il Volo - Tribute to Ennio Morricone”, concerto-evento dedicato alla memoria del grande compositore scomparso lo scorso 6 luglio all’età di 91 anni.

“Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità”, hanno spiegato in un nota congiunta i tre artisti, che già omaggiarono il Maestro in occasione della passata edizione del Festival di Sanremo eseguendo “Your Love”, brano in origine concepito come tema del film di Sergio Leone del 1968 “C’era una volta il West” reso celebre in forma canzone dalla cantante portoghese Dulce Pontes nel 2007.

“I tempi restano difficili ma questo è il momento dei fatti. Con Il Volo e la grande musica di Morricone all’Arena, Verona torna protagonista in Italia e nel mondo. Un passo importante verso quella normalità straordinaria di cui noi italiani abbiamo più bisogno”, ha spiegato il sindaco di Verona Federico Sboarina, al quale ha fatto eco l’ad e direttore artistico di Arena di Verona Srl Gianmarco Mazzi: “La forza della musica di Ennio Morricone e il talento interpretativo degli artisti del Volo, un mix eccezionale per un evento unico che segnerà l’apertura della stagione 2021 all’Arena di Verona”.

Tutte le Informazioni sulla messa in onda televisiva in Italia e quelle relative alle modalità di accesso all’evento del 5 giugno verranno comunicate prossimamente.