Ripartenza degli spettacoli, la nota del ministro Franceschini dopo l’incontro con il CTS

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile, la riunione tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Ministro della Cultura Dario Franceschini convocata per dare al mondo dello spettacolo una prospettiva di ripartenza dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

In una nota ufficiale il titolare del MiC ha fatto sapere di aver “presentato alcune proposte per consentire che la riapertura di teatri, cinema e sale da concerto, già prevista nelle ‘Zone gialle’, possa avvenire con una maggiore presenza di pubblico”. Franceschini ha inoltre proposto di “consentire alle regioni di sperimentare in determinati luoghi all’aperto, eventi con numero maggiore di spettatori, introducendo misure aggiuntive di sicurezza, come già avvenuto in altri paesi europei”.

“Il Comitato Tecnico Scientifico ha ascoltato le proposte e chiesto al Ministro di ricevere nella giornata di domani un documento di sintesi sul quale si esprimerà in tempi rapidi per consentire al Governo di deliberare quanto prima”, conclude la nota del ministero della cultura: “Nel suo intervento Franceschini ha inoltre ribadito quanto per lo spettacolo la situazione non sia più sostenibile e quanto questo settore, al pari di quello della scuola, debba essere considerato essenziale per la vita dei cittadini”.

Secondo indiscrezioni di stampa Franceschini avrebbe chiesto, per la fascia gialla, l’innanzalmento delle soglie di affluenza da 200 a 500 unità per gli spettacoli al coperto e da 400 a mille unità per quelli all’aperto. Per evitare assembramenti in fase di afflusso di tenderebbe a privilegiare, al botteghino, l’utilizzo di carte di debito e di credito. Sulla carta resterebbe l’ipotesi di eventi Covid-free, sulla falsariga di quello tenuto alla fine dello scorso marzo al Palau San Jordi di Barcellona: in una situazione del genere verrebbero meno le norme sul distanziamento sociale ma resterebbero obbligatori i dispositivi di protezione individuale e la certificazione di negatività prima dell’accesso allo show.

In attesa che il Comitato coordinato da Franco Locatelli trasmetta al governo le proprie considerazioni in vista di un'eventuale ripartenza del comparto, continua - da parte dei lavoratori dello spettacolo - la battaglia per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica in merito alle drammatiche condizioni nelle quali versa il settore dopo un anno di stop forzato. Per il prossimo sabato, 17 aprile, è prevista a piazza del Popolo a Roma la manifestazione dei Bauli in Piazza, il coordinamento delle maestranze dello spettacolo che chiedono alla politica sostegno ai lavoratori e alle imprese, una riforma del settore, regole per la ripartenza e un’agenda del tavolo interministeriale.