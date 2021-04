Milano, denunciato il rapper Neima Ezza

Neima Ezza, all’anagrafe Amine Ezzaroui, il rapper italo-marocchino che lo scorso sabato, 10 aprile, aveva radunato per le riprese di un videoclip circa 300 fan che si erano poi scontrati con le forze dell’ordine, intervenute per far rispettare le normative anti-Covid, è stato formalmente denunciato a piede libero “ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per manifestazione non preavvisata”: lo riferisce l’edizione online del Corriere della Sera.

Gli inquirenti hanno appurato come la chiamata indirizzata ai fan sia stata lanciata proprio dall’account Instagram del cantante, al quale è da addebitare - pertanto - la responsabilità dell’assembramento. Riguardo invece gli scontri con gli agenti, il coordinatore del pool antiterrorismo Alberto Nobili aprirà un fascicolo: le ipotesi di reato potrebbero andare dalla resistenza a pubblico ufficiale al danneggiamento. Nel frattempo in Procura prosegue il lavoro degli agenti sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, volto a identificare i partecipanti agli scontri: data la grande quantità di minorenni intervenuta, dagli uffici del palazzo di giustizia sono state inviate relazioni sia a Digos, Mobile e commissariato di Bonola (per competenza territoriale) che alla procura dei minori.