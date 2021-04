HMV riapre 93 negozi nel Regno Unito

Ecco una riapertura che ha anche un valore simbolico per la ripartenza della musica in uno dei paesi più duramente colpiti dalla pandemia nel 2021. E' quella della catena HMV che, con l'uscita dal lockdown, "perde" lo scomodo status di esercizio commerciale non essenziale e vede 93 negozi della sua catena in Inghilterra e Galles pronti finalmente a rialzare le saracinesche dopo mesi di shopping esclusivamente online (mesi durante i quali, a onore del vero, le vendite fisiche si sono difese abbastanza bene nonostante le previsioni nefaste dello scorso anno).

Questo accade proprio nell'anno in cui HMV si accinge a celebrare il suo centesimo compleanno, e succederà con alcune misure che la catena musicale ha predisposto per operare in linea con i tempi che stimo vivendo. Alcune tra le più significative sono le seguenti:

- il servizio "List and Leave", che consente ai clienti di lasciare una lista dei loro articoli da acquistare nelle mani di un commesso che li selezionerà dagli scaffali, li impacchetterà e li renderà disponibili per il ritiro rapido ed il pagamento alla cassa;

- il servizio "Ring and Reserve", che permette invece all'acquirente di chiamare il negozio HMV di zona per prenotare gli articoli da acquistare ma da ritirare entro la giornata stessa - la sua richiesta potrà peraltro essere arricchita da un servizio di raccomandazione a cura dello staff di HMV;

- il servizio "Click and collect", da tempo in vigore e dedicato a tutti quei clienti che preferiscono selezionare online la loro spesa ma ritirarla e pagarla presso il negozio locale.

Il tutto contestualizzato all'interno di stringenti norme orientate al rispetto dell'igiene e del distanziamento sociale, per rendere effettive le quali tutto il personale si è impratichito con corsi ad hoc.