Brian Johnson, esce l'autobiografia 'The Lives Of Brian'

Il frontman degli AC/DC Brian Johnson pubblicherà la sua autobiografia, 'The Lives Of Brian', il prossimo 26 ottobre.



Brian Johnson è diventato il cantante della band australiana nel 1980 dopo la morte di Bon Scott, giusto in tempo per entrare in sala di incisione e registrare "Back In Black", uno degli album più venduti di tutti i tempi. Nel 2016 alcuni problemi all'udito lo hanno costretto a lasciare il gruppo, una volta risolti Brian è tornato dietro il microfono per l'ultimo disco della formazione capitanata da Angus Young, "Power Up", pubblicato nel 2020.





Del suo volume Brian dice: "Non sono stato io. Non l'ho fatto. E non lo farò mai più". Mentre l'editore Rowland White spende qualche parola in più per presentare 'The Lives Of Brian': "Dal crescere nel nord-est, figlio di un ex sergente maggiore dell'esercito britannico e di una madre italiana, all'essere il frontman della più grande rock band del mondo, 'The Lives Of Brian' racconta una delle migliori storie della musica con la voce inimitabile di Brian. La sua vita è stata un ottovolante di alti e bassi durante la quale il successo come musicista troppo spesso pareva essere irraggiungibile. Ma anche quando sembrava che la sconfitta fosse stata strappata dalle fauci della vittoria, non si è mai arreso. E i suoi piedi sono rimasti saldamente piantati a terra. Caldo, vivido, evocativo, un inno alla vita che fa spesso ridere a crepapelle dal divertimento, 'The Lives Of Brian' è un grande memoriale rock 'n' roll di uno dei nostri artisti più amati. Brian è unico nel suo genere e non potrei essere più orgoglioso di pubblicare il suo libro".

I’ve had some long nights and some great nights, bad days and a lot of good ones. I’ve gone from choirboy to rock 'n' roll singer, and now I’ve gone and written a bloody book about it… The Lives of Brian is coming October 26th: https://t.co/39bW2wkR1h pic.twitter.com/aOlxfQYTa6 — Brian Johnson Racing (@BrianJohnson) April 12, 2021

Brian Johnson, figlio di un operaio siderurgico e veterano della seconda guerra mondiale e di una madre italiana, è cresciuto nella città operaia di Newcastle Upon Tyne, nel nord dell'Inghilterra. Era portato per la musica e cantava nel coro della chiesa. Agli inizi degli anni '70, faceva parte della band glam rock dei Geordie che ha avuto anche un paio di hit, ma è stata dura. Tanto dura che nel 1976 la band si sciolse e Brian fece l'operaio. Poi arrivò il 1980. Dopo la morte di Bon Scott gli AC/DC fecero delle audizioni e a spuntarla fu lui. Il resto, come si dice, è storia.