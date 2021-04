Bauli in Piazza: il 17 aprile a Roma in Piazza del Popolo

'Il rumore del silenzio' è il nome dello speciale tour che ha visto riaccendere le luci delle quattro principali location italiane per i grandi eventi di Bologna (Unipol Arena), Milano (Mediolanum Forum), Torino (Pala Alpitour) e Roma (Palazzo dello Sport) con la collaborazione di Bauli In Piazza, movimento nato davanti al Duomo a Milano con lo schieramento di 500 bauli e 1300 operatori del settore che danno appuntamento alla prossima manifestazione, il 17 aprile a Roma in Piazza del Popolo, e #ChiamateNoi, piattaforma che promuove e ricerca occasioni di reimpiego per i lavoratori dello spettacolo. L’operazione ha visto la partecipazione a titolo gratuito di Federico Poggipollini, Saturnino Celani, Alberto Bianco e Drigo.

I quattro artisti hanno proposto la loro versione strumentale di "The Sound of Silence", canzone del 1964, tra le più famose del duo statunitense Simon & Garfunkel. Il brano, dal quale prende il nome l’operazione, individuato per l’efficace ossimoro nel titolo, sottolinea il tema dell’incapacità dell’uomo di comunicare e ben si presta a rappresentare il momento storico che stanno vivendo i lavoratori dello spettacolo, gli artisti e le grandi location. Al silenzio delle quinte e degli spalti purtroppo corrisponde il grande silenzio delle istituzioni.