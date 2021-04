Wallflowers, dopo nove anni esce un nuovo album

A quasi nove anni di distanza dal loro ultimo album, "Glad All Over" (leggi qui la recensione), tornano i Wallflowers di Jakob Dylan che, il prossimo 9 luglio, pubblicheranno il loro settimo disco intitolato "Exit Wounds". Il disco si compone di dieci brani, è stato prodotto da Butch Walker (Taylor Swift, Weezer) e mixato da Chris Dugan (Green Day), in quattro canzoni è presente la 52enne cantautrice statunitense Shelby Lynne.



Il primo singolo estratto dall'album, "Roots and Wings", che anticipa l'uscita del disco, è stato presentato dalla band statunitense dal vivo in tv al Jimmy Kimmel Live!

In "Exit Wounds" il figlio di Bob Dylan

è supportato da un nuovo cast di musicisti, ma tiene a sottolineare: "I Wallflowers sono sempre stati un veicolo per me per realizzare grandi dischi rock 'n' roll".

A volte la formazione va in tour, altre volte no. Ma la mia intenzione è sempre quella di fare il disco dei Wallflowers che voglio fare, usando i musicisti che ho accanto a me. (.) Persone con cui ho voluto suonare o con cui ho suonato nel corso degli anni. Questa non è stata il tipo di cosa con un cast che ruota e chiami un batterista diverso per ogni canzone, oppure che tiri fuori il Rolodex (uno schedario, ndr) e chiami i ragazzi dello studio. Il disco è stato realizzato come una band: i cinque Wallflowers. È semplicemente stimolante avere dei ragazzi che suonano insieme in una stanza. In quel modo uno più uno è uguale a tre. Questa è la magia." .

Tracklist:

Maybe Your Heart’s Not in It No More

Roots and Wings

I Hear The Ocean (When I Wanna Hear Trains)

The Dive Bar in My Heart

Darlin’ Hold On

Move the River

I’ll Let You Down (But Will Not Give You Up)

Wrong End of the Spear

Who’s That Man Walking ’Round My Garden

The Daylight Between Us