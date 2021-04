Eurovision Song Contest 2021, al via i preparativi a Rotterdam

L'organizzazione dell'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest, la prima in era pandemica, entra ufficialmente nel vivo. Sono partiti alla Ahoy Arena di Rotterdam i lavori per l'allestimento del palco sul quale si esibiranno gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione. L'Eurovision Song Contest 2021 partirà martedì 18 maggio, tra poco più di un mese, e andrà avanti fino al 22. L'organizzazione ha pubblicati sui canali social ufficiali della kermesse un video che mostra gli operai e i tecnici al lavoro all'interno del palasport che ospiterà l'evento.

Non è ancora chiaro in che modo si svolgerà l'Eurovision Song Contest quest'anno. L'EBU, acronimo di Eurovision Broadcasting Union (unione europea di radiodiffusione), delegata all'organizzazione della manifestazione, ha fatto sapere di essere al lavoro su diversi scenari . Sul tavolo anche l'ipotesi di un Eurovision a porte aperte, ma con presenze limitate per i nove show (le prove, che vengono filmate, le due semifinali e la finale). Si parla di un massimo di 3.500 spettatori a serata, che dovranno rispettare - come artisti, delegazioni e lavoratori - protocolli severissimi.A rappresentare l'Italia, come noto, saranno i Maneskin , vincitori del Festival di Sanremo 2021 con la loro "Zitti e buoni".