Who: esce una riedizione del loro storico album. Con una lattina di fagioli

Nessun anniversario da celebrare. Il disco, d'altronde, ha compiuto 50 anni nel 2017, quattro anni fa. Stiamo parlando di "The Who sell out", terzo album ufficiale della leggendaria rock band britannica: il concept, datato 1967, vide Daltrey, Townshend e soci mettere insieme una serie di canzoni intervallate da falsi annunci pubblicitari, dopo il successo commerciale raggiunto al termine della promozione del precedente "The Who". Il prossimo 23 aprile il gruppo ne spedirà nei negozi un'edizione "super deluxe". Realizzata in collaborazione con Heinz, società che produce conserve di verdura, condimenti, piatti pronti e altri prodotti alimentari. Compresi fagioli in scatola.

Questa versione super deluxe di "The Who sell out" sarà accompagnata proprio da una lattina di fagioli, in edizione limitata e numerata: ne sono state preparate 1.967 confezioni (come l'anno nel quale l'album uscì). Tutto torna: il primo intermezzo del disco si intitolava proprio "Heinz Baked Beans".

To celebrate The Who Sell Out Super Deluxe Edition out 23 April The Who & Heinz reunite after 50+ years for a special ltd edition Beanz Meanz The Who baked beans cans to purchase. All net proceeds to charity. UK fans: Heinz To Home. US fans: US Who store. https://t.co/Mc93wqww7o pic.twitter.com/cR8i2r3YI1 — The Who (@TheWho) April 12, 2021

Il progetto è per una buona causa. Tramite un tweet pubblicato sul loro account ufficiale gli Who hanno fatto sapere che i proventi ricavati dalla vendita dell'edizione super deluxe di "The Who sell out" saranno devoluti ad alcune organizzazioni benefiche, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Sulle lattine ci sono anche gli autografi di Roger Daltrey e Pete Townshend.