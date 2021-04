Riccardo Sciré porta The Pact in Italia: ‘I diritti degli autori? Un problema da risolvere, non una guerra da vincere’

The Pact, il movimento di autori che negli USA si batte contro pratiche come la cessione “forzata” di diritti ai grandi interpreti da parte dei compositori dei brani che lavorano dietro le quinte, è arrivato anche in Italia. A fare da ponte è stato Riccardo Sciré, autore della scuderia Warner Chappell che nel proprio curriculum vanta collaborazioni con Riki, Elettra Lamborghini, Elodie, Michele Bravi, Dolcenera, Raige e Wrongonyou, per il quale ha co-firmato la musica di “Lezioni di volo”, brano presentato in gara alla passata edizione del Festival di Sanremo.

Inevitabile la domanda diretta: a Sciré è mai capitato di essere costretto a cedere diritti d’autore a un interprete che alla composizione del brano non aveva contribuito in nessun modo? “Sì, mi è successo, specie a inizio carriera”, ci racconta lui: “Lavoravo in uno studio dove scrivevamo brani anche per conto terzi. Ci siamo fatti un nome e dopo qualche tempo siamo arrivati a collaborare con artisti di alto profilo, e proprio con loro sono venuto a contatto per la prima volta con questa pratica. Da inesperto qual ero, pensavo fosse una consuetudine assodata, da non discutere”.

“Poi con gli anni, quando il mio nome ha iniziato a girare, la frequenza nelle richieste di questo tipo è calata, ma non cessata”, continua: “L’ultima volta? E’ successo l’anno scorso, ma a insaputa dell’interprete: fu il management a avanzare pretese di quote autoriali al posto suo”.

Enzo Leomporro degli Audio 2, parlando della gestione di diritti da parte degli autori, ha osservato come la cessione dei diritti editoriali, nel contesto di un’operazione discografica, possa rappresentare una forma di condivisione del rischio tutto sommato accettabile da parte di stakeholder coinvolti in un progetto comune. “Oltre a essere un autore Warner Chappell, ho anche una mia società editoriale, e - specie per i progetti che conduco da solo - la spartizione delle quote editoriali la trovo una pratica tutto sommato legittima”, osserva al proposito Sciré: “Il nostro business si è ridotto e i rischi di impresa sono sempre più alti, è plausibile che si cerchi di distribuire il peso degli investimenti. A patto, però, che la collaborazione sia effettiva, e che la controparte contribuisca attivamente al progetto. Sui crediti autoriali il discorso è profondamente diverso: è una prassi che viola eticamente ed economicamente i principi del nostro lavoro. Da un punto di vista umano, ci ferisce”.

Benché il tema sia condiviso con ferma convinzione dalla totalità della comunità autoriale, nessuno - almeno fino a oggi - è uscito alla scoperto facendo nomi e cognomi. Il rischio non è quello di rendere troppo astratto il messaggio, e - soprattutto - di lasciare inutilizzato un importante strumento di deterrenza del quale beneficerebbero soprattutto gli autori più giovani, spesso schiacciati dai big della canzone in termini di potere contrattuale? “Lo scopo non è puntare il dito contro qualcuno o scatenare una guerra tra autori e interpreti, che non farebbe il bene di nessuno - e, sono convinto, interesserebbe poco il pubblico - ma fare luce su una delle problematiche del nostro mondo”, spiega Sciré: “Da questo punto di vista, ho apprezzato molto la confessione del cantante degli X Ambassadors, Sam Harris, che con un post su Instagram in supporto a The Pact ha rivelato di essere stato sia vittima che carnefice in questo processo. Sono convinto che questo tema debba essere affrontato con spirito costruttivo, e non di contrapposizione, perché venga trovata una quadra”.

“The Pact l’ho conosciuto sul podcast di Ross Golan [autore per, tra gli altri, big come Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Luis Fonsi, Maroon 5 e molti altri]”, ricorda Sciré circa il primo contatto con il movimento USA: “Quando ho iniziato a ripostare i loro interventi sui miei social ho visto che da parte di colleghi e addetti ai lavori c’era molto interesse, ma pochissima disponibilità - immagino per il timore di esporsi - a rilanciare i messaggi. Così ho pensato che ‘importare’ l’iniziativa in Italia sarebbe stato più utile alla causa: una sigla - più di una persona - trascende le simpatie personali perché neutra, e dà maggiore dignità al progetto”.

“Con i portavoce di The Pact USA parlo solo su Instagram”, racconta Sciré a proprosito dei termini pratici dell’operazione: “I messaggi non sono mai stati firmati da una persona particolare. Non conosco l’identità del mio interlocutore, e non c’è il nome di un referente. Quando li ho contattati la prima volta, attraverso il mio account Instagram personale, gli ho spiegato il progetto di estendere The Pact anche all’Italia e da parte loro ho ricevuto completo supporto, in termini di aggiornamenti e forniture di materiali”.

Quali saranno le prossimo mosse del The Pact italiano? “Oltre a rilanciare i loro contenuti, abbiamo in programma di aprire un podcast dedicato alla realtà italiana dove gli autori si incontreranno per parlare del loro lavoro e delle loro esperienze, non solo in merito alla pratica di estorsione dei diritti autoriali ma anche su temi di stretta attualità come la ripartizione delle revenue dallo streaming”, conclude Sciré: “L’idea è quella di organizzare delle vere e proprie masterclass in streaming dedicate al mestiere dell’autore, destinate soprattutto ai giovani che vogliano trasformare in lavoro la propria passione”.