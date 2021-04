Patreon, dopo l’ultimo round di finanziamenti la valutazione sale a 4 miliardi di dollari

I mercati credono nel crowdfunding, soprattutto in un contesto di profonda cesura rispetto alle dinamiche convenzionali come quello post-pandemico: Patreon, la piattaforma con sede a San Francisco fondata nel 2013 dal musicista Jack Conte, si è assicurata 155 milioni di dollari grazie a un nuovo round di finanziamento al quale hanno preso parte, tra gli altri, società come Tiger Global Management, Woodline Partners, Wellington Management, Lone Pine Capital, New Enterprise Associates, Glade Brook Capital e DFJ Growth. Grazie a questa nuova iniezione di fondi la piattaforma intende migliorare le proprie funzionalità sia su desktop che su mobile, oltre che a espandersi a livello globale e ad approntare nuovi strumenti di fruizione dei contenuti.

Questa nuova prestazione - che segue quella, già ottima, registrata il settembre scorso, con 90 milioni di dollari raccolti con una precedente tornata di finanziamenti - e i dati fatti segnare negli ultimi mesi - una media di 100 milioni di dollari ripartiti mensilmente a circa 7 milioni di utenti - hanno fatto lievitare la valutazione della società da 1,2 miliardi di dollari dello scorso settembre agli attuali 4 miliardi di dollari.

“Quando abbiamo avviato Patreon, otto anni fa, stavamo cercando di risolvere un problema chiaro: colmare il divario tra l'impatto che gli artisti hanno nel mondo e il loro stipendio alla fine del il mese”, ha spiegato Conte: “Quel mondo sta rapidamente diventando una realtà, e i creator di nuova generazione stanno già adattando i propri sogni in merito. Dopo aver iniziato puntando su contenuti e community, per i prossimi dieci anni ci stiamo preparando a costruire un’infrastruttura che supporti, per gli artisti, un secondo rinascimento”.