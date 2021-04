Concerti ‘virtuali’: AmazeVR in cerca di 10 milioni in finanziamenti

A ulteriore conferma di quanto emerso da un’indagine condotta da Bandsintown, secondo la quale gli eventi di musica dal vivo “digitali” sono destinati a non scomparire una volta cessata l’emergenza sanitaria, arriva la conferma dell’ottima prestazione sui mercati fatta registrare dalla start-up AmazeVR. La società californiana specializzata nella produzione di soluzioni di realtà virtuale applicate ai concerti era già riuscita, poco più di un anno fa, quando la pandemia era appena agli inizi, ad assicurarsi 2 milioni e mezzo di dollari sotto forma di finanziamenti, erogati da big discografici emergenti come la coreana YG Entertainment: in questi giorni AmazeVR ha annunciato di aver avviato un secondo round di finanziamenti per la cifra di 9,5 milioni di dollari.

Nel mirino della start-up non ci sono solo fondi di investimento speculativi, ma anche le tante piattaforme di servizi agli artisti oggi attive sul panorama internazionale, che - aderendo - potrebbero contribuire strategicamente all’apertura di un nuovo mercato. "In realtà ci siamo concentrati sui concerti ‘immersivi’ già da prima della pandemia, nel 2019”, ha spiegato l’ad della società Ernest Lee: “Crediamo davvero che soluzioni del genere stiano fornendo un valore del quale i fan non possono beneficiare nelle loro vita, consentendogli di incontrarsi e di avvicinarsi ai propri artisti preferiti”.

Per il momento AmazeVR sta collaborando con il duo r’n’b Ceraadi che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno in corso.