Germania, promoter e artisti contro due locali ‘negazionisti’

Mentre il settore europeo della musica dal vivo si sta avviando - pur non speditamente, e a diverse velocità - versò una cauta riapertura delle attività, in Germania stanno facendo discutere le posizioni di due club di Amburgo, il Große Freiheit 36 ​​e il Docks: i locali, che come tutti gli esercizi analoghi sono stati costretti a osservare un lungo periodo di chiusura previsto dalle restrizioni governative per contenere il contagio da SarS-Cov-2, durante il lockdown hanno promosso sulle proprie bacheche voci critiche nei confronti della gestione della pandemia da parte del governo di Berlino, sostenendo come “una copertura unilaterale nei media mainstream” abbia silenziato le voci critiche nei confronti delle misure restrittive adottate in Germania e negli altri paesi occidentali.

La presa di posizione non è piaciuta né ai promoter nazionali né alle sigle di rappresentanza locali della filiera della musica dal vivo, che hanno accusato i gestori dei club di negazionismo e di simpatie per le teorie della cospirazione. “Diffondendo false informazioni, state strumentalizzando non solo noi e i vostri locali, ma soprattutto gli artisti che hanno dato un contributo significativo al vostro buon nome”, hanno fatto sapere in una nota congiunta alcune delle principali agenzie di live promoting tedesche, tra le quali FKP Scorpio, attiva non solo in Germania ma anche nel resto dell’Europa con i festival Greenfield (Svizzera) e Best Keep Secret (Olanda): “In un momento in cui il nostro settore dovrebbe mostrarsi coeso e in cui moltissimi sentono il bisogno del potere unificante della musica dal vivo, apparentemente state cercando di unirvi ai teorici della cospirazione e ai cospiratori”. “Gli eventi presso i vostri locali, a queste condizioni, sono fuori discussione”, conclude la nota: “Accetteremo i danni che ne deriveranno per tutti i vostri ospiti e per la posizione culturale nostra città”.