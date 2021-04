Marketing dei cataloghi musicali, nasce un nuovo player americano-olandese

Si fa ancora più affollato il già frequentatissimo mercato dei cataloghi musicali. Se, alla fine dello scorso mese di marzo, alle già attivissime Primary Wave, Hipgnosis, Iconic e Round Hill si era aggiunto un nuovo colosso nato da un sodalizio tra BMG e KKR, è di questi giorni la notizia dell’arrivo di un nuovo player di peso nel settore: il fondo di investimento speculativo americano Outlander Capital Management ha unito le forze con la società di edizioni olandese CTM per dare vita alla CTM Outlander Music.

I piani della neonata joint venture sono decisamente bellicosi: stando alle prime presentazioni diffuso presso la stampa di settore la nuova entità avrebbe in programma di spendere nell’acquisizione di “diritti editoriali e sui master” qualcosa come “un miliardo di dollari” nei prossimi cinque anni. Come prima mossa, CTM Outlander Music ha scelto di assicurarsi gli asset editoriali del Ten Music Group, il cui catalogo include brani registrati da popstar di statura internazionale come Rihanna e Zara Larsson. Tra gli altri progetti della neonata società c’è anche quello di “acquisire i diritti necessari per le performance olografiche e l'emissione di NFT”.