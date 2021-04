Alan Vega, un'altra anticipazione del prossimo album: "Filthy"

Come abbiamo già anticipato qualche settimana fa, è in uscita un album di Alan Vega.

Fra il 1996 e il 1998 il cantante dei Suicide scomparso nel 2016, e la sua compagna Liz Lamere registrarono a New York otto canzoni destinate a far parte di un album, ma di quelle registrazioni si erano perdute le tracce. Liz Lamere e l'amico di Vega Jared Artaud le hanno ritrovate e hanno prodotto un album postumo, "Mutator".

Erano già uscite due anticipazioni del disco, "Nike soldier" e "Fist", ed eccone ora un'altra: si intitola "Filthy".



Liz Lamere:



"L'atmosfera del brano sfida l'ascoltatore a scoprire il messaggio di speranza insito nella musica e nei testi di Alan".

Jared Artaud: