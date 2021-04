Toyah e Robert Fripp, eccoli in "Breaking the law" dei Judas Priest

Come ogni domenica, la simpatica coppia formata da Toyah Wilcox e Robert Fripp ha scelto una canzone da reinterpretare "da casa" per la sua serie su YouTube "Sunday lunch". Il brano di questa domenica è "Breaking the law" dei Judas Priest, tratta dall'album "British steel" del 1980.



Anche oggi Toyah e Robert - come già la scorsa domenica per "The number of the beast" - hanno un ospite, il misterioso e mascherato Sydney Jack; ma stavolta la sorpresa è che il solitamente silenzioso Fripp si lancia anche nel canto del ritornello. La sua signora è vestita da poliziotta, con cappello, distintivo e manganello.

Ecco il video.