Music startup: come Songclip protegge la proprietà intellettuale e la monetizza per gli aventi diritto

La missione di Songclip: lavorare con l’industria musicale per fornire una tecnologia di back-end per facilitare l’integrazione tra licenze, parametri di conformità, misurazione e monetizzazione della musica su più applicazioni e formati contemporaneamente.

Più prosaicamente: la startup dispone di una vasta collezione di clip musicali completamente dotate di metadata e di tag e da questa library trae ed edita un flusso di video che incorporano licenze, diritti di publishing e sincronizzazione e che possono essere legalmente utilizzati online, procurando remunerazione regolare agli aventi diritto.

Tutto ciò accade per mezzo di una soluzione brevettata, la Songclip API, che si integra con piattaforme di social media, apps e qualsiasi genere di e-commerce e marketplace virtuale. Idealmente, operando con il pieno supporto dell’industria, Songclip si pone come cerniera tra la protezione della proprietà intellettuale degli aventi diritto e il vasto potenziale di diffusione, distribuzione e monetizzazione delle canzoni e dei video attraverso le app e i social media.

La startup mira in particolare a contribuire alla soluzione di uno dei problemi più sentiti del nostro tempo dalla comunità degli artisti: la scoperta della musica, che passa da un’esperienza penalizzante per i musicisti meno noti, costretti a confrontarsi con un’offerta sovrabbondante, la regola degli algoritmi e le posizioni di mercato dominanti dei DSP. Ma anche con la possibilità che la loro musica sia tracciata nonostante molta di essa “scorra” in ambiente social, un ambiente che sta evolvendo da quello delle più note e tradizionali piattaforme globali a quello modellato da innovatori che stanno facendo convergere gaming, social e streaming in formati unici e fluidi.

L’altro grande e annoso dilemma dell’industria, sul quale Songclip lavora, è quello dell’integrazione delle opere musicali, censite disordinatamente su molteplici tecnologie native che faticano a comunicare tra loro ed il cui effettivo impiego legale cozza contro impianti legali molteplici e difformi.

Songclip è stata fondata da ex dirigenti di due piattaforme, Bandsintown e Zynga. Il suo volto pubblico è il co-fondatore e CEO Andy Blacker.

La società ha di recente portato a buon fine un altro round di finanziamenti da 11 milioni di dollari sottoscritto da Evolution VC Partners. Il che ha portato a 22 milioni complessivi gli investimenti ricevuti dall’industria, con interventi nel capitale da parte di un folto gruppo di partecipanti che include iHeartMedia Ventures, SWAT Equity Partners, Northwood Ventures, la band AJ, dirigenti musicali come Jason Flom e Steve Greenberg (fondatore di S-Curve Records), The Kraft Group, Michael Rubin, Raised in Space, Gaingels, Forefront Venture Partners.