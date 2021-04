Morgan, in arrivo il nuovo libro ‘La canzone perfetta’?

Dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram quella che lo stesso cantautore brianzolo ha definito “Analisi 1” del brano “Altrove”, primo singolo solista di Morgan e incluso nel suo album “Canzoni dell’appartamento” del 2003, oggi - 10 aprile - l’artista lombardo ha pubblicato un secondo messaggio sui social attraverso il quale ha annunciato un nuovo libro.

Il più recente post condiviso su Instagram da Marco Castoldi - questo il nome all’anagrafe della voce di “The baby” - e riportato più avanti, è accompagnato da una didascalia che recita: “Morgan il nuovo libro”, e da un’immagine in cui sono raffigurati dei pompelmi rosa e riportati alcuni dettagli del volume.

Come si evince dalla grafica, il prossimo libro di Morgan - che lo scorso anno ha dato alle stampe “Essere Morgan. La casa gialla” e “L'audiolibro di Morgan” (qui l’intervista rilasciata a Rockol in occasione dell’uscita) - potrebbe intitolarsi “La canzone perfetta”.

“Tutti sanno che cos’è una canzone perfetta, ma pochi sanno come una canzone è una canzone perfetta”, si legge nella scritta riportata nella parte superiore dell’immagine. Intorno agli agrumi riprodotti graficamente, invece, si possono leggere quelli che danno l’idea di essere i titoli dei capitoli o i temi trattati nel libro, come “Il testo”, “La melodia”, “La stesura”, “Gli accordi”, “L’interpretazione”, “L’arrangiamento” e “La produzione, il suono e il mix”. Al momento il musicista, che qualche giorno fa ha postato sui social la "Definizione universale standard (DUS) di canzone”, non ha però fornito ulteriori dettagli e non ha comunicato quando effettivamente la sua nuova opera sarà pubblicata.

Morgan, che recentemente ha confermato la reunion dei Bluvertigo facendo sapere che uscirà presto un nuovo album della band di “Acidi e basi” e che ha venduto l'inedito “Premessa della Premessa” all’asta come NFT, già in passato, come nel 2017, aveva detto di essere al lavoro su un libro su come si scrive la canzone perfetta, tema sul quale si era interrogato anche - tra le altre cose - per uno spettacolo musicale presentato in anteprima al DIG Festival Riccione 2018 | “War on Data”.

Inoltre, in occasione della sua partecipazione in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Bugo con il brano “Sincero”, a margine di un’intervista rilasciata nel febbraio 2020 ad Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera, Marco Castoldi aveva rivelato di essere in procinto di pubblicare un volume illustrato dal titolo “La canzone perfetta” Quel tomo era poi stato presentato nuovamente lo scorso mese di ottobre dal cantautore ma con un titolo leggermente diverso.

“‘Cosmogonia della canzone perfetta’, il libro di Morgan in uscita a Natale. Trattato musicale per bambini Illustrato e scritto da Morgan”, recitava un post condiviso sui social il 2 ottobre 2020 dall’artista brianzolo annunciando una pubblicazione che finora non ha mai visto la luce. Ora, quindi, non resta altro da fare se non aspettare di vedere quale sarà la prossima mossa di Morgan.