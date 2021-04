Guns N’ Roses: ecco un video del 2016 con sei brani suonati dal vivo

In attesa di tornare a calcare i palchi di tutto il mondo e portare la loro musica anche nel nostro Paese, quando il prossimo tour europeo di Axl Rose e soci farà tappa a Milano per l’unica data italiana in programma il 10 luglio del 2022 allo stadio Meazza di San Siro, i Guns N' Roses continuano a intrattenere i propri fan con l’iniziativa “Not in this lifetime selects”, condividendo in rete materiale estratto dai loro archivi.

Il più recente filmato reso disponibile gratuitamente in rete dalla formazione statunitense propone una selezione di momenti tratti dal concerto che la formazione di “Appetite for destruction” ha tenuto il 20 novembre 2016 all’Estádio Mané Garrincha di Brasília, in Brasile, nel bel mezzo del tour della reunion "Not in this lifetime” (qui alcuni dati significativi sulla tournée). Nello specifico il video, della durata di circa 36 minuti disponibile sul canale YouTube del gruppo e riportato più avanti, include le esecuzioni dal vivo di “It’s easy”, "Welcome to the jungle”, “Sorry", "Rocket queen”, "Used to love her” e “Nightrain”.

Come più volte confermato dai vari membri dei Guns N’ Roses, Axl Rose e compagni sono attualmente impegnati a registrare nuova musica. Tra le altre cose, a margine di un’intervista concessa a Cleveland.com lo scorso mese di dicembre, Slash ha dichiarato di aver lavorato con il bassista Duff McKagan sul prossimo album della band californiana.

L’ultima prova sulla lunga distanza della formazione losangelina alle cui lavorazioni ha preso parte anche Slash - che ha lasciato la band nel 1996, prima di tornare tra le fila del gruppo nel 2016 - è stato “The spaghetti incident?”, uscito nel 1993, 15 anni prima della pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico consegnato ai mercati dai Guns N' Roses, “Chinese democracy” del 2008.