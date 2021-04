Rolling Stones, Patti Smith e altri: le star della musica ricordano il principe Filippo

Nella mattina di ieri, 9 aprile, si è spento all’età di 99 anni il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II. A seguito dell’annuncio della morte di Philip Mountbatten, dato attraverso gli account ufficiali di Buckingham Palace, diversi artisti hanno ricordato il principe Filippo con un pensiero condiviso sui social. Tra questi Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno omaggiato il duca di Edimburgo con omaggi pubblicati su Instagram.

Il frontman dei Rolling Stones in un post, riportato più avanti, ha scritto: “Sono molto rattristato nell'apprendere della morte di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, oltre alla sua vasta opera di beneficenza, è stato un mecenate molto attivo di molte delle organizzazioni sportive per cui lavorava mio padre e ha aiutato tanti giovani sportivi, uomini e donne. Sarà ricordato con affetto”.

Mentre il chitarrista della band di "(I can't get no) Satisfaction” Keith Richards ha rivolto le sue “più sentite condoglianze a Sua Maestà, la Regina e alla Famiglia Reale” condividendo uno scatto del principe Filippo, Ron Wood ha pubblicato sul proprio profilo un lungo messaggio insieme a un ritratto da lui dipinto del Duca di Edimburgo.

Wood ha scritto: “Siamo molto dispiaciuti nell'apprendere della morte di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. È stato un onore aver incontrato il Principe nel corso degli anni e di aver partecipato alle sue cause di beneficienza. I nostri pensieri sono rivolti alla Regina e alla Famiglia Reale. Ricorderemo il Principe Filippo con affetto. Recentemente ho dipinto questo suo ritratto, basandomi su una fotografia che ho visto, che desidero condividere con voi”.

Anche Patti Smith ha reso omaggio al principe Filippo condividendo sul suo profilo Instagram una fotografia di Philip Mountbatten insieme alla Regina Elisabetta II del Regno Unito, accompagnata da una didascalia in cui si legge: “Questa è… una vita insieme”.

“Ho sempre amato il modo in cui amavano”, queste, invece, le parole di Lana Del Rey che ha condiviso un post sui social con una serie di fotografie d’archivio che ritraggono la regina Elisabetta insieme al suo consorte.