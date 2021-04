Classifiche, tutte le novità della settimana del 9 aprile: Demi Lovato sul podio in UK

In Italia Madame, con il suo eponimo disco di debutto, uscito lo scorso 19 marzo e in classifica già da due settimane, si prende la prima posizione della chart degli album più venduti e “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino si riconferma in testa nella classifica dei singoli. Nel Regno Unito, invece, la nuova prova sulla lunga distanza di Demi Lovato, “Dancing with the Devil... the Art of Starting Over” - la cui title track è accompagnata da un video nel quale la cantante fa rivivere rivivere le immagini di uno degli episodi più drammatici della sua vita fino ad oggi, l'overdose da eroina a causa della quale nel 2018 sfiorò la morte - debutta alla seconda posizione della chart degli album, appena dietro al disco d’esordio degli Snuts, “W.

L.”. Novità anche nelle classifiche relative agli album e ai singoli più venduti negli Stati Uniti.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 2 all’8 aprile aprile 2021, che vede al primo posto l’eponimo album di debutto di Madame (leggi qui la nostra recensione), segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Millennium Bug X” degli Psicologi (3)

“Forever And Ever” di Rosa Chemical (19)

“Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over” di Demi Lovato (36)

“Nuvole” di Random (45)

“Destined 2 Win” di Lil Tjay (51)

“Xdvr Reloaded” di Sfera Ebbasta (57)

“Skyfall” degli Helloween (68)

“?” di XXXTentacion (73)

“Mr. Simpatia” di Fabri Fibra (77)

“Midnite” di Salmo (79)

“Amarammore” di Neffa (80)

“Polaroid 2.0” di Carl Brave X Franco126 (81)

“Map of The Soul: 7” dei BTS (84)

“Nonostante tutto” di Gemitaiz (87)

“Mood” di Nayt (89)

“Stanza singola” di Franco126 (90)

“Davide” di Gemitaiz (92)

“The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd (100)

Il più alto nuovo ingresso è quelli di, alla terza posizione, “Millennium Bug X” degli Psicologi, versione deluxe dell’album d’esordio duo composto da Drast e LilKvneki uscita lo scorso 2 aprile.

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 2 all’8 aprile aprile 2021, che vede ancora “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala le seguenti nuove entrate:

“Polka 2 :-/“ di Rosa Chemical, Guè Pequeno & Ernia (16)

“0 passi” di Deddy (31)

“Hype” di Sangiovanni (64)

“Follow you” degli Imagine Dragons (65)

“Il cielo contromano” di Deddy (69)

“Demone” di Mambolosco, Nardi & Finesse (81)

“Figlia di…” di Loredana Bertè (82)

“Dance Monkey” di Tones and I (87)

“Dynamite” dei BTS (91)

“Gucci Bag” di Sangiovanni (92)

“Jerusalema” di Master Kg Feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode (93)

“Una volta ancora” Fred De Palma Feat. Ana Mena (95)

“Leave The Door Open” di Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic (96)

“Il bacio di Klimt” di Emanuele Aloia (98)

“Someone You Loved” di Lewis Capaldi (99)

“Polka 2 :-/“ di Rosa Chemical, Guè Pequeno & Ernia è la più alta nuova entrata, alla posizione numero sedici.

La classifica Radio Airplay, che vede “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala come nuova entrata:

“Tvb” di Mobrici (50)

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il succitato brano. Ecco una versione live del brano registrata dai due fratelli Luca e Matteo Dellai per Rockol:

La classifica Billboard Hot 200 degli album vede debuttare al primo posto “SoulFly” di Rod Wave e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Clouds (The Mixtape)” di NF (3)

“My Savior” di Carrie Underwood (4)

“Dum and Drummer 2” di Young Dolph & Key Glock (8)

“Ok Orchestra” di AJR (10)

“The Bitter Truth” degli Evanescence (11)

“KG0516” di Karol G (20)

“El Dorado” di 24kGoldn (22)

“Too Young To Be Sad (EP)” di Tate McRae (94)

“Young Shakespeare” di Neil Young (95)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede debuttare alla prima posizione “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X, segnala i nuovi ingressi di:

“Richer” di Rod Wave Featuring Polo G (22)

“Hard For The Next” di Moneybagg Yo & Future (49)

“You All Over Me (Taylor’s Version)(From The Vault)” Taylor Swift Featuring Maren Morris (51)

“SoulFly” di Rod Wavve (55)

“Gone Till November” di Rod Wave (61)

“Don’t Forget” di Rod Wave (63)

“Blame On You” di Rod Wave (65)

“Big Purr (Prrdd)” di Coi Leray & Pooh Shiesty (69)

“All I Got” di Rod Wave (71)

“Pills & Billz” di Rod Wave (85)

“How The Game Go” di Rod Wave (88)

“OMDB” di Rod Wave (89)

“What’s Love??” di Rod Wave (94)

“Shock Da World” di Rod Wave (96)

“Sneaky Links” di Rod Wave (98)

La UK Charts album della settimana dal 9 al 15 aprile 2021 vede debuttare in prima posizione l’album d’esordio degli Snuts, “W.L.”, e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Dancing With The Devil…The Art of Starting Over” di Demi Lovato (2)

“New Long Leg” dei Dry Cleaning” (4)

“Destined 2 Win” di Lil Tjay (7)

“Half Drunk Under A Full Moon” dei Fratellis (12)

“Live at The Royal Albert Hall 2020” di Bryan Ferry (18)

“At The Kit Kat Klub - Live New York 99” di David Bowie (20)

“G_d's Pee AT STATE'S END!” dei Godspeed You! Black Emperor (29)

La UK Charts singoli della settimana dal 9 al 15 aprile 2021, che vede per la seconda settimana consecutiva “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Deja Vu” di Olivia Rodrigo (27)

“Nice To Meet Ya” di Wes Nelson Featuring YXNG Bane (42)

“Met Him Last Night” di Demi Lovato Featuring Ariana Grande (44)

“Run it up” di Lil Tjay feat. Offset & Moneybagg Y (63)

“Film Out” dei BTS (73)

“Sunshine (The Light)” di Fat Joe, DJ Khaled, Amorphous (95)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Deja Vu” di Olivia Rodrigo, alla posizione numero ventisette, singolo anticipatore dell'album di debutto della giovane cantautrice californiana che uscirà il prossimo 21 maggio.

La “Rit Parade di Stefano Cilio” registra due nuove entrate fra le canzoni più suonate in Italia considerando globalmente tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica.

Al numero 15 troviamo la britannica Dua Lipa con il suo nuovo singolo "We're Good", seguita in tredicesima posizione dall'alunno di "Amici" Aka7even con "Mi manchi", secondo brano del talent show ad entrare in Rit Parade dopo "Lady" di Sangiovanni. Tra le canzoni in salita si segnalano proprio "Lady" (numero 8), "Glicine" di Noemi (numero 10) e "Fireworks" di Purple Disco Machine (numero 11 e primo brano internazionale).

Le prime sette posizioni vengono confermate in toto e sul podio troviamo al terzo posto Irama con “La genesi del tuo colore”, al numero 2 Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”, mentre in vetta alla classifica prosegue il dominio di “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino, al numero 1 per la quarta settimana consecutiva.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.