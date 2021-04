Motta, il nuovo album si intitola "Semplice"

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo "E poi finisco per amarti", Francesco Motta ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo album, "Semplice", che sarà disponibile dal 30 aprile. Un lavoro che arriva a distanza di tre anni da “Vivere o morire”, il successore di “La fine dei vent'anni”, il disco di debutto del 2016.

Il sound del nuovo singolo (ve ne abbiamo parlato qui) è elaborato e multistrato, in linea con quegli che sono gli obiettivi di Motta, che su questo brano mostra una nuova maturità sul fronte vocale, raggiungendo alcuni punti diversi dal suo consueto. Soprattutto nel ritornello, “ma poi finisco per amarti e poi finisco per odiarti, e poi finisco per amarti”, c’è un abbraccio fra apertura vocale e sonora che oltre a dare l’impronta alla canzone, emoziona. Un aspetto, quello del lavoro sull'estensione della voce, che colpisce, anche a fronte di una produzione assolutamente personale: il primo disco portava la firma di Riccardo Sinigallia mentre il secondo di Taketo Gohara, qui invece Motta riparte da se stesso. I prodomi di questa scelta, oltre all’impegno meticoloso in studio in quest’anno di pandemia, possono forse ritrovarsi anche in “Dov'è l'Italia”, con cui si è presentato all’edizione 2019 del Festival di Sanremo: un brano scritto e arrangiato completamente dallo stesso ex Criminal Jokers