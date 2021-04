75 volte auguri, Caterina Caselli

Al giorno d'oggi è nota soprattutto per i risultati ottenuti come discografica e talent scout, ma c'è stato un tempo in cui Caterina Caselli era una cantante di grande successo. Diciamo che fra il 1965 e il 1968 è stata una delle voci femminili italiane più conosciute, e che anche nella seconda parte della sua attività da interprete ha conservato buona parte della sua popolarità - fino alla scelta di abbandonare la scena da protagonista per passare dietro le quinte, nella stanza dei bottoni musicali. Una scelta compiuta abbastanza tempestivamente, nel 1975, e mantenuta con una sola eccezione: la partecipazione al Festival di Sanremo del 1990 con la canzone "Bisognerebbe non pensare che a te".

Oggi Caterina Caselli compie 75 anni, essendo nata a Modena il 10 aprile 1946, la festeggiamo proponendo alcuni dei suoi successi degli anni Sessanta.

1965: Sono qui con voi (Baby please don't go) (Beretta,L - Williams,J)

1966: Cento giorni (Mogol – Soffici)

1966: L'uomo d'oro (Guatelli,A - Pace,D – Panzeri,M)

1966: Nessuno mi può giudicare (Beretta,L - Del Prete,M - Pace,D – Panzeri,M)

1966: Perdono (Mogol – Soffici,P)

1966: Tutto nero (Paint it black) (Beretta,L - Jagger,M – Richards,K)

1966: Per fare un uomo (Guccini,F)

1967: Il cammino di ogni speranza (Napolitano,U)

1967: Sole spento (Pace,D - Panzeri,M – Pilat,L)

1967: Sono bugiarda (I'm a believer) (Mogol - Ropetti – Soffici)

1967: Incubo n. 4 (Ingrosso - Monaldi)

1968: Il Volto della vita (The days of Pearly Spencer) (Daiano - Mogol / McWilliams,D)

1968: Insieme a te non ci sto più (Conte,P - Pallavicini,V – Virano)

1968: L'orologio (Pace,D - Panzeri,M – Pilat,L)