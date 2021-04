Musica dal vivo, da Assomusica un rapporto e un progetto per la ripartenza dei concerti

Assomusica, l’associazione che raggruppa le principali agenzie di live promoting italiane, sta lavorando a “modelli e protocolli” per la ripresa degli spettacoli musicali dal vivo in uno scenario post-pandemico. L’associazione ha condotto, nel mese di marzo, una indagine statistica tra i propri associati, per fornire un monitoraggio degli spettacoli effettuati nel 2020 durante l’emergenza Covid. I dati raccolti sul campo stanno portando l’Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo a elaborare - grazie al contributo di un team di esperti - un documento di analisi e prospettiva dal titolo “Modelli di organizzazione e progettazione delle ripartenze nel settore degli spettacoli dal vivo in contesto pandemico Covid-19”, che - non appena ultimato - sarà condiviso con i Ministri della Cultura e della Salute.

“Proprio come in Spagna, in Olanda e in Germania, anche in Italia si vuol procedere con ‘spettacoli test’ con specifiche governance ancor più dettagliate”, recita la nota di Assomusica diffusa oggi, venerdì 9 aprile: “Con alcune di Regioni sono già in corso da settimane proficui contatti operativi volti a definire la fase di progettazione avanzata, mentre già più di un Comune Metropolitano ha dato disponibilità di impianti, strutture e collaborazione. Lo stesso Ministero della Cultura è interessato a sostenere l’iniziativa, ma è ugualmente auspicabile un interessamento anche di Istituzioni scientifiche nazionali”.

“Tutto ciò sarà fondamentale per una reale ripartenza del settore, che è strettamente correlato al comparto del Turismo”, ha dichiarato il Presidente di Assomusica, Vincenzo Spera, indicando come “data ipotizzata di ripartenza delle attività con caratteristiche di sostenibilità anche economica” il primo giugno prossimo: “Entrambi i settori non possono permettersi ulteriori dilazioni nelle decisioni. La campagna vaccinale sarà fondamentale, ma ormai da un anno chiediamo programmazione per ripartire in sicurezza”.