Motörhead: ecco il video live di ‘Rock it’, dal concerto a Berlino nel 2012

In attesa dell’uscita di “Louder than noise… Live in Berlin”, testimonianza audio e video del concerto tenuto dai Motörhead a Berlino il 5 dicembre 2012, è stato pubblicato il video di “Rock it”, tratto dal live.

La registrazione dello show, che ha visto in scena Lemmy Kilmister, Phil Campbell e Mikkey Dee, è stata curata da Herwig Meyszner e sarà pubblicata il prossimo prossimo 23 aprile da Silver Lining Music.

Ecco il video con l’esecuzione del brano estratto dal sesto album in studio dato alle stampe dalla band britannica, “Another perfect day” del 1983:

La pubblicazione di “Louder than noise… Live in Berlin”, che sarà disponibile in cd con bonus dvd, doppio vinile e box in edizione limitata, è stata precedentemente anticipata dal filmato di “Over the top”, nella versione live proposta dalla formazione del compianto Lemmy Kilmister sempre sul palco adibito presso il Velodrom di Berlino il 5 dicembre 2012.

Ecco la tracklist di “Louder than noise… Live in Berlin”:

01. I Know How To Die

02. Damage Case

03. Stay Clean

04. Metropolis

05. Over The Top

06. Doctor Rock

07. String Theory

08. The Chase Is Better Than The Catch

09. Rock It

10. You Better Run

11. The One To Sing The Blues

12. Going To Brazil

13. Killed By Death

14. Ace Of Spades

15. Overkill