Nexo+, uno sconto speciale sull’abbonamento per i lettori di Rockol: ecco come fare

Nexo+, la piattaforma digitale on demand di Nexo Digital, ha attivato un’offerta speciale dedicata ai lettori di Rockol: l’iniziativa prevede uno sconto del 20% sull’abbonamento mensile, che così scenderà - per chi aderirà all’iniziativa - da 9,99 euro a 7,99 euro.

Sfruttare questa opportunità è semplice. Basterà andare sul sito nexoplus.it e utilizzare il codice riservato:

ROCKOL2021

Per beneficiare dello sconto sarà sufficiente registrarsi entro e non oltre il prossimo 20 maggio.

Nexo+ ha debuttato sul mercato lo scorso 10 marzo: raggiungibile da browser Web, attraverso app dedicate per iOS, Android, Apple TV, Amazon FireTV, AndroidTV oltre che via AirPlay e Chromecast e presto su Smart-TV Tizen e WebOS, la piattaforma offre 1500 ore di contenuti che spaziano tra cinema, documentari, opera, musica, balletto, teatro e approfondimenti di arte e cultura, organizzati in oltre 40 playlist tematiche curate editorialmente dalla redazione creata ad hoc.

Tra i contenuti musicali originali presentati da Nexo+ c’è “Note di viaggio - Il film”, lungometraggio che documenta la nascita del doppio progetto discografico dedicato a Francesco Guccini battezzato - appunto - “Note di viaggio”, e alla quale hanno preso parte figure di spicco del panorama musicale italiano come Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Samuele Bersani e Luca Carboni, Margherita Vicario, Manuel Agnelli, Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma e Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta e Fabio Ilacqua, oltre che al produttore e già PFM Mauro Pagani e agli storici collaboratori del cantautore emiliano Juan Carlos “Flaco” Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Ellade Bandini e Enzo Frassi.

Oltre al lungomentraggio dedicato al cantautore di “La locomotiva”, Nexo+ offre anche “Extraliscio - Punk da balera”, documentario diretto da Elisabetta Sgarbi dedicato alla formazione - vista alla passata edizione del Festival di Sanremo - fondata dalla già voce dell’Orchestra di Raoul Casadei Moreno il Biondo e dal compositore e polistrumentista Mirco Mariani.