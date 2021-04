Merlin, siglato un accordo con Joox

Merlin, il servizio che gestisce le licenze sui diritti digitale rivolto alle etichette indipendenti, ha siglato un accordo con Joox, il servizio di streaming musicale di proprietà del colosso cinese Tencent, che riguarderà il mercati asiatici e quello sudafricano. Questa alleanza, secondo i vertici di Merlin, “porterà nuovo valore ai nostri clienti, incluso l'accesso a un nuovo pubblico, offrendo al contempo un'esperienza musicale più ricca per gli utenti Joox”.

Rispetto ad altri DSP di proprietà della holding di Ma Huateng come QQ Music, Kugou, Kuwo e WeSing, Joox - oltre che in Cina - opera anche a Hong Kong, in Indonesia, a Macao, in Malesia, Myanmar, Thailandia e Sud Africa.

“Joox si impegna sempre a portare agli utenti una vasta gamma di contenuti di intrattenimento musicale da tutto il mondo in diverse lingue e generi, soddisfacendo i vari gusti degli amanti della musica”, ha spiegato il vicepresidente di Joox SVP Poshu Yeung: “Siamo emozionati per la nostra collaborazione strategica con Merlin perché va a rafforzare questo obiettivo, sbloccando contenuti di centinaia di migliaia di artisti iscritti a Merlin per i nostri utenti”.

“In ogni accordo che stipuliamo, Merlin si impegna per il meglio in assoluto, non solo per i nostri membri, ma per ciascuno dei nostri partner digitali”, ha aggiunto il CEO di Merlin Jeremy Sirota: “Il nostro accordo con Joox espande l'accesso per i nostri membri a nuovi mercati, e allo stesso tempo restituisce valore a Joox. Siamo davvero lieti di esplorare nuove idee e funzionalità per aiutare i nostri iscritti a ottenere il massimo da questa piattaforma musicale".